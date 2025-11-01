Brasil, protagonista del verano 2026: cómo sacar vuelos un 30% más baratos a los destinos más elegidos

Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador de Bahía y Fortaleza vuelven a posicionarse entre los más canjeados de la temporada.

Rio de Janeiro. Foto: VisitRio.

El verano está a punto de llegar y uno de los protagonistas para no sufrir las altas temperaturas es Brasil. Según la empresa Smiles Argentina, el programa de millas de GOL Líneas Aéreas, las reservas para vacacionar allí crecieron más de la mitad.

Según el programa, los destinos más elegidos por los argentinos son Río de Janeiro, Florianópolis, Salvador de Bahía y Fortaleza, que vuelven a posicionarse entre los más canjeados de la temporada, impulsados por su atractivo, la conveniencia del destino y precios hasta un 30% más bajos incluso en temporada alta.

Vacaciones en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Unsplash.

Vuelven los clásicos al verano 2026

Las playas más elegidas de Río de Janeiro, como Copacabana, Ipanema y Leblon, ofrecen grandes paisajes y una vida urbana que atrae a cualquier turista y viajero.

Además, se suma las excursiones como el Pan de Azúcar, el Cristo Redentor y las escapadas a Arraial do Cabo o Buzios, que reúnen miles de argentinos por año.

En segundo lugar, Florianópolis es otro de los más buscado para vacacionar. A menos de dos horas de vuelo desde Buenos Aires, la Ilha da Magia ofrece más de 40 playas como Jurerê Internacional, Lagoinha do Leste o Praia Mole, entre otras.

Buzios

Más para el nordeste de Brasil están Salvador de Bahía y Fortaleza, que ofrecen playas con arena blanca, aguas cálidas y vida urbana que logran que estos destinos sean los más elegidos por los argentinos.

Pasajes a Brasil con millas

Viajar a Brasil podría ser más barato que los años anteriores, ya que, según Smiles Argentina, los destinos clásicos tienen tarifas hasta un 30% menos.

En este caso, gracias al plan Smiles & Money, se puede abonar una parte del pasaje con millas y el resto en dólares. Las millas pueden ser acumuladas o compradas en promoción.

Vacaciones en Río de Janeiro, Brasil. Foto: Unsplash.

Vuelos directos desde Buenos Aires:

Río de Janeiro: 37.500 millas + tasas = USD 181

Florianópolis : 4.640 millas + USD 65 + tasas = USD 155

Salvador de Bahía: 7.760 millas + USD 105 + tasas = USD 204

Fortaleza: 6.240 millas + USD 85 + tasas = USD 180

Los vuelos son de GOL Líneas Aéreas, disponibles entre enero y marzo de 2026. El pago en dólares se realiza con tarjeta VISA asociada a cuenta en dólares. Cabe aclarar que los usuarios no que cuenten con todas las millas pueden unirse al Club Smiles o comprarlas con la promoción vigente.