El pueblito de Brasil que sorprende con sus playas de ensueño: tiene las aguas más cristalinas del país

Debido a su infraestructura limitada, muchos visitantes se hospedan lejos y hacen la excursión de un día, pero la realidad es que no alcanza para conocer las playas más lindas del lugar. Por eso, cada vez más viajeros deciden quedarse allí, explorar sus playas con calma y disfrutar del ambiente sereno que lo hace único.

Arraial do Cabo, Brasil. Foto: Canal26.com

Brasil es un país enorme que sorprende con su gran cantidad de playas de ensueño. En el último tiempo, un pequeño pueblo ganó el prestigio que tanto merecía gracias a sus aguas cristalinas y su arena blanca, que cautivan a todos los turistas que lo visitan.

Arraial do Cabo es un pueblo que reúne algunas de las playas más espectaculares del país. Debido a su limitada infraestructura, muchos visitantes prefieren hospedarse en Búzios o Río de Janeiro y hacer una excursión de un día, aunque la verdad es que un solo día no alcanza.

Arraial do Cabo, Brasil. Foto: Canal26.com

Por eso, cada vez más viajeros eligen quedarse allí, para recorrer con calma todas sus playas y disfrutar del ambiente tranquilo y acogedor que lo caracteriza. Eso sí, para quienes buscan movimiento nocturno o experiencias lujosas, no es el destino ideal. Pero si lo que se busca son algunas de las mejores playas de Sudamérica, Arraial do Cabo es el lugar perfecto.

Otra opción de hospedaje puede ser Cabo Frio, un destino que también cuenta con playas hermosas y una mayor infraestructura turística. Está a solo una hora en colectivo, ideal para quienes quieran conocer en profundidad Arraial do Cabo, pero prefieran no alojarse en un lugar tan tranquilo.

Arraial do Cabo, Brasil. Foto: Canal26.com

Arraial do Cabo, el pueblo de Brasil con una geografía única

Arraial do Cabo tiene tantas playas por su formación geográfica y marina única. Al estar en una península, se adentra en el océano Atlántico, lo que hace que tenga costas orientadas en diferentes direcciones y genera muchas bahías.

Además, las corrientes marinas frías que vienen desde el sur (corriente de las Malvinas) chocan con las aguas cálidas del norte, creando un fenómeno llamado “upwelling” o afloramiento. Este proceso hace que el agua sea más transparente y rica en vida marina, además de moldear el relieve costero.

Mapa de Arraial do Cabo. Foto: Google Maps.

También, la zona tiene formaciones rocosas y dunas que separan naturalmente una playa de otra, dando lugar a lugares muy diferentes a poca distancia: desde playas tranquilas como Prainhas do Pontal do Atalaia hasta otras más abiertas y ventosas como Praia Grande.

Las playas más hermosas de Arraial do Cabo

1- Praia do Pontal do Atalaia

Es la playa más bella y, por lo tanto, la más turística. Suele ser una de las paradas principales en las excursiones de un día. Allí se encuentran las clásicas escaleras que bajan hacia la playa.

Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Brasil. Foto: Canal26.com

Para quienes se hospedan en Arraial o viajan en colectivo desde Búzios, la opción más recomendada es llegar hasta Praia dos Anjos y, desde allí, tomar un taxi bote. El recorrido dura unos 15 minutos y sale 20 reales por persona cada tramo.

Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Brasil. Foto: Canal26.com

2- Praia do Forno

Ideal para quienes buscan una experiencia más tranquila. Se puede llegar haciendo un trekking de aproximadamente 800 metros, aunque en subida, saliendo también desde el extremo izquierdo de Praia dos Anjos, que está bien señalizado.

Praia do Forno, Arraial do Cabo, Brasil. Foto: Canal26.com

En mi opinión, si te gusta la aventura, vale la pena hacerlo porque es corto y tiene lindas vistas. De todos modos, también se puede ir en taxi bote desde Praia dos Anjos.

Praia do Forno, Arraial do Cabo, Brasil. Foto: Canal26.com

3- Ilha do Farol

Vale la pena conocerla porque es un lugar completamente virgen, con aguas de un turquesa intenso y arena blanca. Solo se puede acceder en bote mediante una excursión autorizada, ya que está protegida por la Marina de Brasil. Por eso, el precio suele ser un poco más alto, pero la experiencia realmente lo justifica.

Ilha do Farol, Arraial do Cabo. Foto: Instagram @natmacielz

4- Praia Grande

Es la playa más céntrica, ubicada en el extremo opuesto a Praia dos Anjos. Tiene aguas cristalinas, aunque un poco más frías. Si pensás hospedarte en Arraial, esta es una de las mejores zonas, ya que cuenta con algunos bares, restaurantes y una linda movida al atardecer.

Praia Grande, Arraial do Cabo. Foto: Canal26.com

5- Prainha

Sus aguas son cristalinas y perfectas para nadar, y la playa está rodeada de rocas y vegetación, lo que le da un encanto especial. Eso sí, en temporada alta suele llenarse de turistas.

Arraial do Cabo, Brasil. Foto: Canal26.com

6- Graçainha Beach

Graçainha Beach es una pequeña playa casi sin arena, accesible desde Prainha caminando hacia la derecha y luego por un sendero de 5 a 10 minutos. Sus aguas transparentes, especialmente al mediodía con sol, la convierten en un lugar ideal para hacer snorkel y observar tortugas marinas y peces, ofreciendo una experiencia única en un entorno natural tranquilo.

Camino a Graçainha Beach. Foto: Canal26.com

7- Praia dos Anjos

Desde aquí parten la mayoría de los barcos y excursiones. También es una playa céntrica y una muy buena opción para alojarse, sobre todo si querés estar cerca del puerto y del movimiento diario del pueblo.

Praia dos Anjos, Arraial do Cabo. Foto: Canal26.com

8- Praia Brava

Como su nombre indica, es más salvaje y ventosa que otras playas del pueblo. Sus olas fuertes la hacen ideal para quienes disfrutan del surf o simplemente quieren sentir la fuerza del mar. No es tan recomendable para bañarse si buscás tranquilidad, pero su paisaje es impresionante.

Praia Brava, Arraial do Cabo. Foto: Instagram @brazil_repost

9- Praia do Pontal (no confundir con Pontal do Atalaia)

Ubicada al final de un pequeño bosque, esta amplia playa de arena blanca ofrece aguas transparentes y un entorno natural tranquilo. Es perfecta para caminar y disfrutar del paisaje sin tanta concurrencia de turistas.

Arubinha en Arraial do Cabo, un lugar que sorprende

El Caminho de Moisés, también conocido como Ponta da Alcaíra o Arubinha, es un paraíso escondido en Arraial do Cabo, Brasil. Se trata de una franja de arena blanca de unos 700 metros que, durante la marea baja, permite caminar entre las aguas tranquilas de la laguna de Araruama y el mar abierto, ofreciendo un paisaje espectacular.

Arubinha en Arraial do Cabo. Foto: Instagram @arubinha_oficial

Se puede llegar en buggy o quad desde puntos centrales del pueblo, y el recorrido suele incluir paradas en otras playas cercanas como Praia das Conchinhas y Massambaba. Sus aguas calmas y poco profundas son ideales para practicar deportes acuáticos. Es un lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y vistas impresionantes en un solo paseo.

Lo bueno de Arraial do Cabo es que casi todo se puede conocer caminando, lo que permite vivir una verdadera aventura y descubrir rincones de ensueño a cada paso. Sus playas de aguas cristalinas y arenas blancas, sus senderos rodeados de vegetación y sus miradores naturales invitan a recorrer el lugar sin prisa, disfrutando del entorno y conectando con la naturaleza.