Los barrios de CABA con mejor conexión de transporte público al centro porteño: cuáles son y por qué convienen

La disponibilidad y cercanía a subtes, trenes y colectivos influyen de manera directa en la elección de una vivienda y en la calidad del traslado cotidiano de miles de personas. Por este motivo, los barrios con mayor presencia de estaciones se posicionan entre los más accesibles para quienes deben llegar al microcentro.

Los barrios de CABA con mejor conexión al centro porteño. Foto: NA/Juan Vargas.

La accesibilidad al centro es uno de los factores más decisivos a la hora de elegir un barrio en la Ciudad de Buenos Aires. En una urbe donde el flujo cotidiano de personas depende en gran medida del transporte público, vivir cerca de una estación de subte, tren o un corredor de colectivos puede representar una diferencia sustancial en tiempos, costos y calidad de vida. Los barrios de CABA con las mejores conexiones para llegar al centro porteño

Un reciente análisis sobre conectividad urbana permite identificar cuáles son las zonas mejor posicionadas dentro del mapa porteño. A continuación, te contamos cuáles son y con cuántas conexiones cuenta cada uno.

Los barrios de CABA con mejor conexión al centro porteño. Foto: NA (Claudio Fanchi)

El subte, la clave principal para llegar al microcentro

Las seis líneas de subte de la Ciudad (A, B, C, D, E y H) ingresan al corazón del centro porteño y se conectan en nodos de alto tránsito como Plaza de Mayo, Retiro, 9 de Julio y Once. Debido a esta cobertura, los barrios con mayor cantidad de estaciones se destacan como los de mejor acceso al microcentro.

Balvanera encabeza este ranking con 13 estaciones distribuidas entre las líneas H, B y E. Su valor promedio de USD 1779 por metro cuadrado lo convierte además en una zona relativamente accesible dentro de la Ciudad.

Le sigue Palermo, uno de los barrios más cotizados (USD 3398 por m²), con seis estaciones de la línea D, que además brinda conexiones hacia las líneas A, B, E y H.

Los barrios de CABA con mejor conexión al centro porteño. Foto: buenosaires.gob

Otros dos barrios con una buena infraestructura de subte son Recoleta (USD 2749 por m²) y Almagro (USD 2330 por m²), ambos con cinco accesos cada uno. Mientras que Recoleta se conecta mediante las líneas D y H, Almagro lo hace por las líneas A y B, lo que facilita el acceso a los principales centros de actividad laboral y comercial.

Cómo conectan las líneas del subte con el centro

Cada línea aporta un recorrido estratégico:

Línea A: llega a Perú y Plaza de Mayo, con combinaciones hacia las líneas D y E.

Línea B: ingresa al microcentro por Leandro N. Alem, Florida y Pellegrini.

Línea C: vincula Retiro con Constitución, atravesando Diagonal Norte.

Línea D: pasa por Catedral, 9 de Julio y Tribunales.

Línea E: une el sur de la ciudad con Bolívar y Correo Central.

Línea H: conecta desde Once y permite combinaciones con todas las demás líneas.

Para quienes buscan vivir directamente en el área central, los barrios de Retiro, Monserrat y Constitución aparecen como alternativas estratégicas por su proximidad y por estar unidos entre sí mediante la línea C, que opera como eje norte-sur.

Los barrios de CABA con mejor conexión al centro porteño. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Colectivos y trenes: la otra columna vertebral de la movilidad

Aunque el subte es el medio más elegido para acceder al centro, el colectivo continúa siendo la red más extensa del transporte porteño. En este sentido, Liniers se posiciona como uno de los barrios mejor conectados.

Allí confluyen 16 líneas de colectivo junto con el Ferrocarril Sarmiento, que moviliza diariamente a más de 120.000 pasajeros. El valor del metro cuadrado en la zona asciende a USD 2157.

Por su parte, Retiro, Balvanera, Palermo y Monserrat también concentran una elevada cantidad de líneas de colectivo, superan las 20 en algunas áreas, que facilitan la circulación hacia diferentes sectores de la ciudad y del Gran Buenos Aires.

La estación Once (USD 1179 por m²), cabecera del Ferrocarril Sarmiento, continúa siendo uno de los puntos neurálgicos de ingreso desde el oeste del Gran Buenos Aires. Chacarita, a través del Ferrocarril Urquiza, y nuevamente Liniers, por la estación del Sarmiento y su centro de transbordo, completan el mapa de zonas estratégicas.

Los barrios de CABA con mejor conexión al centro porteño. Foto: NA/Juan Vargas.

Los barrios mejor conectados

Al observar la combinación de trenes, subtes y colectivos, los barrios con mejores conexiones hacia el centro porteño son Balvanera, Palermo, Retiro y Liniers.

Estos puntos no solo cuentan con una amplia oferta de transporte público, sino que además funcionan como nodos de intercambio que permiten llegar al microcentro en pocos minutos, incluso desde zonas más alejadas del entramado urbano.