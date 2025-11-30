Vacaciones en la Costa Atlántica sin complicaciones: amplían una ruta clave y suman nuevos carriles para aliviar el tránsito

Amplían una ruta clave y suman nuevos carriles para aliviar el tránsito. Foto: Unsplash.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza con la renovación de uno de los tramos más relevantes de la Ruta 11, un corredor clave que conecta dos de los partidos más visitados de la Costa Atlántica. El objetivo central de esta obra es mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación en una zona que cada verano concentra un alto flujo de turistas.

La intervención, financiada por el Ejecutivo bonaerense junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contempla trabajos a lo largo de 72,4 kilómetros. Aunque ya se registran avances visibles, el plan oficial establece que la obra completa estará terminada recién en 2026.

¿Qué tramo de la Costa Atlántica será ampliado?

El sector de la Ruta 11 que se transformará en autovía abarca casi 100 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Chiquita, a un paso del partido de General Pueyrredón.

El sector de la Ruta 11 que se transformará en autovía abarca casi 100 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Foto: Unsplash.

Se trata de un segmento que forma parte del corredor costero que une Pinamar, Mar del Plata, Miramar y otras localidades turísticas. La ampliación sumará un carril por sentido para mejorar la fluidez del tránsito y disminuir los riesgos de siniestros viales en una zona históricamente congestionada, sobre todo en temporada alta.

Cómo avanza la obra paso a paso

Los trabajos comenzaron en el verano de 2024 y ya se habilitaron 12 kilómetros de la nueva autovía. Además, quedaron inaugurados el acceso norte a Villa Gesell y la rotonda de ingreso a Las Gaviotas. Con estas obras, todo el frente de ruta del municipio de Villa Gesell ya cuenta con doble calzada.

El proyecto se organiza en dos tramos principales:

Villa Gesell – Canal 5 : 39,4 kilómetros que van desde la rotonda de acceso principal a Gesell hasta Canal 5.

Canal 5 – Mar Chiquita: 33 kilómetros que conectan desde ese punto hasta la entrada a Mar Chiquita.

La finalización total de los 72,4 kilómetros está prevista para mediados o fines de 2026. Los plazos responden a la complejidad técnica del trabajo, que incluye la construcción de carriles adicionales, pasos de fauna, nuevas alcantarillas, puentes para mejorar el drenaje y obras complementarias. También está proyectada la creación de tres áreas de descanso y refugios para pasajeros del transporte público.

La finalización total de los 72,4 kilómetros está prevista para mediados o fines de 2026. Foto: Freepik.

La inversión

La transformación de la Ruta 11 demanda una inversión superior a los 203.000 millones de pesos, financiados entre la Provincia y un crédito del BID. Más adelante, la autovía continuará desde la zona del Faro de Mar del Plata hasta Mar del Sur, sumando otros 63,4 kilómetros. .