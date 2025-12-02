El pueblito con una playa estilo caribeño a dos horas de Buenos Aires: cómo llegar y qué actividades hay

Este sitio es una gran alternativa para no viajar a la Costa Atlántica, ya que ofrece un ambiente de tranquilidad y además combina historia, cultura y naturaleza.

San Pedro. Foto: buenosaires.tur.ar

San Pedro, un pueblo ubicado a dos horas de Buenos Aires, se convirtió en una gran opción para ir una escapada de fin de semana. Este sitio está ubicado a 170 kilómetros de CABA y ofrece una playa sobre el río Paraná, un rincón ideal para quienes quieran disfrutar de algunos días de relajación sin tener que viajar hasta la Costa Atlántica.

Inaugurada en 2021, la gran joyita de San Pedro es la playa pública que tiene a orillas del río Paraná, a 20 kilómetros del centro. Es un sitio ideal para tomar sol y ofrece una alternativa distinta a las playas de la costa: tiene una vista única al río.

San Pedro. Fotos: Visite San Pedro

Qué actividades se pueden realizar en San Pedro

Por allí se puede caminar y en sus alrededores se pueden encontrar restaurantes y panaderías para disfrutar de un almuerzo o cena, o una rica merienda.

El recorrido empieza en el centro histórico y cultural, donde la Plaza San Martín y la Peatonal del Centenario transportan a los turistas a un ambiente pintoresco.

Además, tiene calles con paraguas de colores que hacen referencia a los barrios bohemios de Buenos Aires. Por otra parte, la Casona del año 1830 es un símbolo de la historia de la región.

San Pedro. Fotos: Turismo San Pedro.

Para quienes desean disfrutar de una experiencia única, en San Pedro está la Escalera de Flores con sus 114 escalones de mosaicos, un lugar para tomar fotos y tener recuerdos plasmados del viaje.

Por otra parte, el alojamiento en San Pedro es variado y de buena calidad, ya que ofrece desde hoteles de gama hasta casas en el centro del pueblo. Además, muchos ofrecen actividades recreativas como spa, piscinas y alquiler de bicicletas.

San Pedro. Fotos: Turismo San Pedro.

Cómo llegar desde la CABA a San Pedro

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires a San Pedro se debe tomar la Autopista Panamericana (Acceso Norte) y seguir por la Ruta Nacional 9 en dirección norte hasta el kilómetro 170, donde está la salida señalizada.