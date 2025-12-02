Vacaciones de verano 2026: cuánto sale el alquiler de carpa o sombrilla en la Costa Atlántica esta temporada

La temporada de verano está muy cerca y la Costa ya se prepara para recibir a los turistas. Qué conviene más, ¿llevar sombrilla propia o alquilar carpa?

Mar del Plata. Foto: NA

La temporada de verano 2026 está llegando y la costa Atlántica ya se prepara para la llegada de los turistas, que se preguntan si es mejor llevar sombrilla propia o alquilar una carpa en un balneario.

Las ofertas son variadas e incluyen desde servicios básicos —como carpa, sillas, mesa, baños y vestuarios— hasta opciones más completas que suman pileta, estacionamiento cubierto, actividades para chicos y adultos, e incluso espacios para mascotas. Los precios varían según el tipo de servicio elegido, el lugar de la reserva y la fecha.

Cuánto sale alquilar carpa o sombrilla en la Costa Atlántica en 2026

Gran parte de los balnearios ya lanzaron algunos precios de preventa y advierten que los precios varían a medida que se acerca el verano. La recomendación es alquilar con tiempo para congelar el valor y luego terminar de pagar al ingresar.

Mar del Plata:

En Mar del Plata, en el balneario Saint Michel de La Perla, la carpa tiene un valor de $735.000 por una semana en enero e incluye: 5 sillas, mesa, perchero, cambiador, cofre, pileta, baños y vestuarios con agua caliente, lockers, canchas y juegos para niños. Además, incluye silla anfibia para mar y pileta.

En el Horizonte Club de Playa las carpas cuestan $850.000 por una semana e incluye cochera móvil y todos los servicios del complejo, y $150.000 por día. El balneario ofrece actividades, pileta, restaurante, vestuarios y wifi.

Mar del Plata. Foto: Instagram @turismomardelplata

Villa Gesell:

En el reconocido balneario Ciento25, la carpa sale $300.000 una semana en enero y $55.000 por día para 4 adultos y 2 niños. En febrero, el precio es de $210.000 una semana y $50.000 un día. La carpa ofrece wifi, bar de playa, restaurante y se puede ir con mascotas. Además, tienen sillas anfibias para que los turistas puedan disfrutar del mar.

Ostende, partido de Pinamar:

El complejo Hipocampo Playa, ubicado en el partido de Pinamar, ofrece carpas a $450.000 por una semana y $700.000 durante 15 días. La sombrilla tiene un valor de $385.000 por una semana y $600.000 por 15 días. El balneario tiene restaurante, bar en carpas, vestuarios con agua caliente, actividades, wifi y duchas.

Pinamar, Costa Atlántica. Foto: X @danielscioli

Santa Teresita:

El balneario Entre Médanos Club de Mar ofrece la Carpa Las Dunas a $683.000 por una semana en enero e incluye servicio de playa y actividades, estacionamiento cubierto, wifi, vestuarios con duchas, mesa, sillas, dos reposeras y es para 6 personas. En Las Pérgolas, las carpas salen $618.000 una semana.

Necochea:

Una semana de sombrilla en el balneario Tres Arroyos sale $210.000 más $90.000 de estacionamiento. La carpa cuesta $250.000 la semana más $90.000 de estacionamiento, y tiene servicio de carpero, baño, vestuarios con duchas con agua caliente, bar de playa y espacio para dejar los objetos personales.

Necochea, Costa Atlántica. Foto Instagram @necocheatur

El balneario Poseidón, en el centro de Necochea, las carpas salen $70.000 por día y $390.000 la semana en efectivo, y son para 6 personas. El lugar cuenta con pileta, gastronomía, escuela de surf y kayak, estacionamiento y actividades.