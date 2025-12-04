El jardín más hermoso del planeta: dónde queda el paisaje de cuentos de hadas que deberías visitar al menos una vez en la vida

El Longwood Gardens conmueve por su belleza, su aire fresco y conexión con la naturaleza. Dónde queda y cuál es la mejor época para ir.

Longwood Gardens Foto: Longwood Gardens

Hay lugares en el mundo que son únicos en todo su esplendor: algunos de ellos cuentan con la intervención del hombre, mientras que otros, simplemente son bellos de forma natural. Uno de los jardines más lindos del mundo se encuentra en Filadelfia, Estados Unidos, más precisamente en la localidad de Kennett Square, llamado Longwood Gardens.

Se trata de un complejo botánico que la agencia británica Titan Travel consagró como el jardín más hermoso del planeta. Se trata de un espacio donde conviven invernaderos enormes, amplias praderas verdes y fuentes coreografiadas para brillar en ciertos momentos del día.

Longwood Gardens Foto: Longwood Gardens

Aquellos que tuvieron la dicha de visitar Longwood Gardens coinciden en que se trata de una experiencia sensorial en permanente transformación. Durante la primavera, los tulipanes florecen y generan una expresión de colores, mientras que, en el otoño, los tonos dorados y ámbar dominan el paisaje.

Durante los meses del invierno estadounidense, coincidentes con Navidad, el parque se ilumina con A Longwood Christmas, una celebración que despliega miles de luces y atrae a visitantes de todo el país.

Según informa la institución, el predio supera los 1.100 acres y combina una vasta colección botánica con un fuerte compromiso con la conservación. “Nuestros jardines exhiben esplendor hortícola, sistemas de fuentes complejos, arquitectura imponente y mucho más, siempre con la conservación como eje de nuestra misión”, detallan desde el establecimiento.

Longwood Gardens Foto: Longwood Gardens

Longwood Gardens : rincones que no hay que perderse

El reconocimiento de Longwood Gardens está ponderado por Titan Travel y surge de un análisis que incluyó presencia en redes, reseñas y volumen de búsquedas de Google. De hecho, este impresionante lugar acumula más de 307.000 publicaciones en Instagram y más de 6.000 menciones en TikTok, cifras que reflejan su enorme alcance digital. Además, las búsquedas relacionadas crecieron un 22,2% en los últimos dos años, según el informe.

Entre los puntos más destacados se encuentran:

Main Fountain Garden , famoso por sus fuentes danzantes y espectáculos de agua.

Conservatory , un invernadero monumental con una reconocida colección de orquídeas.

Cascade Garden , diseñado por el artista y paisajista Roberto Burle Marx.

El inmenso muro vivo, compuesto por más de 47.000 plantas.

Longwood Gardens Foto: Longwood Gardens

Cada espacio combina diseño, arquitectura y horticultura, convirtiendo a Longwood en un paraíso para fotógrafos y amantes de los jardines.

Además, su prestigio no se limita a la estética: el parque desarrolla programas de investigación, educación y conservación, además de inversiones en sostenibilidad, manejo responsable del agua y prácticas de cultivo pensadas para proteger el entorno mientras recibe a miles de turistas.

Para los fanáticos de los espacios verdes, recorrer Longwood Gardens y descubrir por qué se lo considera uno de los jardines imperdibles del mundo es tomado como una parada obligada de Filadelfia. La visita puede planificarse en pocas horas o extenderse durante toda una jornada; lo ideal es consultar previamente los eventos temporales y horarios de los espectáculos de fuentes para aprovechar al máximo la experiencia.