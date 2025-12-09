Turismo low cost en Parques Nacionales: cuánto valen las entradas tras confirmarse que no habrá aumento

El Parque Nacional El Palmar es una de las pocas reservas en el mundo de la especia Yatay. Foto: NA.

La Administración de Parques Nacionales (APN) informó que las tarifas de acceso a las áreas protegidas de la Argentina se mantendrán sin aumentos durante la temporada estival, con el objetivo de seguir incrementando las visitas.

Con esta medida, la APN busca promover la circulación de los visitantes, garantizar el acceso de todos los argentinos a su patrimonio natural y, al mismo tiempo, acompañar al Gobierno Nacional en el esfuerzo para lograr un marco de estabilidad económica y la baja de la inflación.

Cuáles son los costos de los accesos

Los Parques Nacionales son destinos de verano por excelencia para el turismo de naturaleza y ofrecen múltiples actividades y servicios, manteniendo las tarifas en los tickets de ingreso.

Precios de los Parques Nacionales Foto: NA

Escapa a África sin salir de Argentina: El Palmar

Como su nombre lo indica, resguarda uno de los palmares más australes del planeta. Sus paisajes únicos, con palmeras que se elevan hacia el cielo, crean una auténtica atmósfera africana. Además, en su interior viven carpinchos, zorros, ñandúes, diversas aves y una gran cantidad de especies vegetales.

Además de ser un paraíso natural, esta joya tiene una rica historia. Las ruinas de la Calera de Barquín, una antigua fábrica de cal, son un testimonio del pasado colonial que una vez existió en este oasis de naturaleza. El parque ofrece una experiencia única a los viajeros que eligen adentrarse en él y las aventuras que tiene para ofrecer.

El Palmar, Turismo, Entre Ríos

¿Qué hacer en el Parque Nacional El Palmar?

Con sus extensos palmares, rica biodiversidad y paisajes cautivadores, ofrece una gran variedad de actividades para disfrutar al aire libre:

Visitas guiadas: Para aprender sobre las características del palmar, las adaptaciones de las especies y la importancia de la conservación.

Camping: Para una experiencia más inmersa en la naturaleza, se puede acampar en alguno de los campamentos habilitados.

Bicicleta: Recorrer los caminos del parque en bicicleta y descubrir rincones escondidos.

Pesca deportiva: El río Uruguay ofrece excelentes oportunidades para la pesca deportiva.

Observatorio del Pastizal: Desde este mirador podrás apreciar la diversidad de aves y la dinámica del ecosistema.

Sitio Histórico Calera de Barquín: Explorar las ruinas de esta antigua fábrica de cal y conocer un poco de la historia del lugar.

Uno de los principales atractivos del Parque es su red de senderos ideales para el trekking. Algunos de los más populares son:

Sendero La Portada: Un recorrido corto y fácil, ideal para familias.

Sendero Tres Cruces: Ofrece vistas panorámicas del palmar y el río Uruguay.

Sendero Arroyo El Palmar: Un paseo tranquilo a la orilla del arroyo.

El Parque Nacional El Palmar se encuentra en la provincia de Entre Ríos, a unos 235 km de la ciudad de Buenos Aires. Puedes llegar en coche tomando la Ruta Nacional 14. El viaje dura aproximadamente 4 horas y 21 minutos.