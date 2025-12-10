El lugar ideal para combinar camping, asado y aire libre sin gastar de más: una escapada única para el fin de semana largo, cerca de Buenos Aires

A solo dos horas en micro desde Retiro, un destino es perfecto para descansar y comer rico, sin derrochar dinero.

La Laguna de Monte, un lugar ideal para descansar sin gastar de más. Foto: NA

El fin de semana largo, que inicia este viernes 21 de noviembre y tendrá lugar hasta el lunes 24 inclusive, es una excusa ideal para hacer una escapada. Si encima se puede disfrutar sin gastar de más, la combinación es espectacular.

El lugar que permite disfrutar de jornadas consecutivas llenas de actividades es la Laguna de Monte, a solo dos horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires.

El pasaje en micro desde Retiro cuesta $12 mil y, en solo dos horas, permite llegar a un entorno natural ideal para desconectarse. La Laguna de Monte ofrece una variedad de propuestas imperdibles para disfrutar el fin de semana largo. Uno de los atractivos principales es su paseo costero de 10 kilómetros, ideal para caminar, correr o andar en bicicleta mientras se aprecia el paisaje. También es posible acampar frente al agua, una opción muy elegida por quienes buscan desconectarse al aire libre.

El predio cuenta con sectores habilitados con sombra, baños y accesos directos a la laguna, lo que facilita actividades como el kayak, una de las experiencias más buscadas para recorrer el espejo de agua desde una perspectiva diferente.

Otra alternativa es aprovechar los asadores disponibles y preparar un almuerzo al aire libre. Es un plan perfecto para familias y grupos de amigos que quieren pasar el día en un ambiente tranquilo. Cerca de la costa, algunos hoteles ofrecen paradores con reposeras, donde se puede disfrutar de un mate y charlas con vista a la laguna, junto con servicios adicionales para visitantes.

Laguna de Monte, la localidad perfecta para visitar en el fin de semana largo. Foto: Municipalidad de Monte.

Incluso, para quienes buscan un plus de relax, los hoteles de la zona cuentan con spa y circuitos de bienestar que complementan la experiencia. Por todo esto, tanto para vecinos como para turistas, la Laguna de Monte se consolida como un verdadero punto de encuentro para descansar y disfrutar del fin de semana largo.

La Laguna de Monte, un destino único

La Laguna está próxima al centro de la localidad de Monte convirtiéndola en un lugar práctico, accesible y con todos los servicios al alcance de los visitantes. La misma forma parte de un sistema de lagunas único en la provincia que integra el conjunto de humedales conocido como “Lagunas Encadenadas de Monte”, un corredor hídrico formado por lagunas y arroyos interconectados que desembocan en el Río Salado.

Este espejo de agua es uno de los paisajes naturales más representativos de la región. Con sus 686 hectáreas de superficie y una profundidad máxima de 2,30 metros, se presenta como un entorno ideal para disfrutar de la fauna local, la pesca y la naturaleza en estado puro. Su diversidad biológica convierte a Monte en un destino atractivo para quienes valoran la vida al aire libre.

La variedad de peces que habitan la zona —entre ellos, pejerrey, carpa, tararira, dientudo, bagre y mojarra— hace que este ámbito sea especialmente propicio para la pesca deportiva. A su vez, el lugar es un punto privilegiado para la observación de aves. Allí pueden avistarse garzas, cisnes de cuello negro, chajá, jilgueros y cabecitas negras, entre otras especies que enriquecen el ecosistema.