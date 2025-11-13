A dos horas de CABA: el destino perfecto para una escapada de fin de semana largo y probar los mejores pastelitos

Sus calles de tierra, la antigua estación ferroviaria y la calidez de sus habitantes crean el escenario perfecto para escapar del ruido y la prisa de la ciudad.

Gouin, el pueblo que celebra al pastelito Foto: Instagram @airesdecultura

Los fines de semana son, para muchas personas, el único momento de desconexión lejos de la rutina y las obligaciones. Por eso, cada vez más bonaerenses eligen aprovechar esos días para realizar escapadas a pequeños pueblos donde la tranquilidad se combina con propuestas gastronómicas irresistibles.

En el pueblo de Gouin, el tiempo parece detenerse y el aroma a comida casera invita a disfrutar de sabores tradicionales, como los infaltables pastelitos criollos, acompañados de un buen mate.

Los mejores pastelitos criollos están en Gouin. Foto: Unsplash.

Se trata de un pequeño pueblo que mantiene intacta la esencia del pasado. Sus calles de tierra, la antigua estación ferroviaria y la calidez de sus habitantes crean el escenario perfecto para escapar del ruido y la prisa de la ciudad.

Cada fin de semana, recibe visitantes que llegan en busca de tranquilidad y, sobre todo, de sus famosos pastelitos. Preparados en enormes ollas, con masa crocante y rellenos de membrillo o batata, se convirtieron en la gran atracción gastronómica del lugar.

Además del atractivo gastronómico, la localidad ofrece la posibilidad de recorrer su casco histórico, fotografiar paisajes rurales típicos de la llanura pampeana y participar de celebraciones comunitarias que mantienen viva la cultura criolla. Entre ellas se destaca la Fiesta Nacional del Pastel, que cada noviembre convoca a miles de turistas para degustar distintas versiones de este clásico argentino.

Gouin, un pueblo perfecto para descansar y comer hasta explotar. Foto: Wikipedia.

Gouin, el pueblo donde reina la calma y los pastelitos

Gouin pertenece al partido de Carmen de Areco y se encuentra a corta distancia de ciudades turísticas reconocidas como Mercedes, San Antonio de Areco y Chacabuco. Su ubicación lo convierte en una alternativa ideal para incluir en un recorrido más amplio por el interior bonaerense.

Sin embargo, si la idea es no moverse de Gouin, también hay muchas posibilidades: durante las festividades locales, las peñas folclóricas y ferias artesanales completan la experiencia. La visita se convierte así en un plan perfecto para disfrutar en familia, con amigos o en pareja, combinando gastronomía, aire libre y tradiciones.

También es un punto elegido por ciclistas y motoqueros que buscan caminos rurales rodeados de campos verdes y arboledas.

El pastelito que más buscan los argentinos en Google

Más allá de la discusión en la mesa, un análisis de Google Trends, la herramienta gratuita de Google que mide la popularidad de términos de búsqueda en tiempo real y por región, mostró cuál de estos clásicos dulces despierta mayor interés entre los usuarios.

Google Trends permite conocer la popularidad de términos y consultas a lo largo del tiempo y en distintas regiones. Aplicada al análisis de estos dos tipos de pastelitos, muestra un claro predominio de las búsquedas relacionadas con el pastelito de membrillo, especialmente en las semanas previas al 25 de mayo y al 9 de julio.

Pastelitos criollos. Foto: Gentileza destinonea.

Los datos indican que, en los picos de mayor interés, el término “pastelitos de membrillo” supera ampliamente en volumen a “pastelitos de batata”.

Esta diferencia no solo se mantiene, sino que se repite de manera constante durante los últimos cinco años analizados. Fuera de estas fechas de furor patriótico, el interés disminuye notablemente para ambos sabores, aunque el membrillo mantiene una ligera ventaja.