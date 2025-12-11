Un viaje soñado entre Trevelin y Chile por la mágica Ruta Galesa: un camino que todo amante de la naturaleza debería conocer

A lo largo de solo 39 kilómetros, esta ruta condensa lo mejor de la Patagonia: cascadas, viñedos, campos de tulipanes y pueblos con herencia galesa.

Las rutas patagónicas y sus paisajes deslumbrantes. Foto: Instagram

La Patagonia argentina está llena de paisajes inolvidables y rincones que invitan a soñar con los ojos abiertos. Allí el bullicio de las grandes ciudades está alejado de todo y hay rutas especiales que guardan un encanto particular.

Una de ellas es la Ruta Nacional 259, corta en su trayecto, pero con un encanto difícil de olvidar para quien la recorre. Desde Trevelin hasta llegar a la frontera con Chile, en el Paso Internacional Futaleufú, son apenas 39 kilómetros, pero soñados.

Las bellezas de la Patagonia. Foto: Instagram @tulipanespatagonia

El camino que serpentea uniendo Chubut y Chile

Un camino serpenteante entre estepa y bosque andino. Es menos de una hora lo que se tarda en recorrerlo, pero en ese tiempo se pueden conocer dos áreas naturales protegidas, un molino harinero, los viñedos Nant y Fall y también hasta un campo de tulipanes, un paisaje que no tiene desperdicio alguno.

A este camino se lo conoce también como la Ruta Galesa y recorre arroyos, pequeños poblados, valles y demás sitios donde aún se respira la tradición de ese pequeño país europeo.

Justo a la mitad del camino aparece uno de los puntos clave de la ruta: el Área Natural Protegida Nant y Fall. Allí un arroyo cristalino forma siete cascadas.

Cascadas Nant y Fall. Foto: trevelin.tur.ar

Tres de ellas -Larga, Mellizas y La Petiza- pueden visitarse mediante senderos señalizados y miradores con vistas espectaculares. Muy cerca, los Viñedos de Nant y Fall representan la nueva vitivinicultura patagónica.

Viñas del Nant y Fall. Foto: Turismo Trevelin.

Otro imperdible es el Molino Harinero Nant Fach, en el kilómetro 56: un museo vivo que conserva su estructura original y muestra el proceso tradicional de molienda de trigo.

Los tulipanes forman una "alfombra" en la Patagonia.

Hacia el final del recorrido, el paraje Los Cipreses deslumbra en primavera con el Campo de Tulipanes: millones de flores crean un tapiz de colores vibrantes. Desde allí, la ruta culmina en el Paso Internacional Futaleufú, acceso natural a la Región de Los Lagos, en Chile.