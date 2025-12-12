Sabores y tradición en San Isidro: la feria gastronómica gratuita ideal para disfrutar este fin de semana en familia

En el marco del Gran Premio Carlos Pellegrini, el Hipódromo de San Isidro será escenario de una feria gastronómica y cultural con platos argentinos e internacionales, artesanías y espectáculos en vivo. La entrada será libre y gratuita y habrá estacionamiento sin cargo.

Gran Feria "Sabores y Artesanos". Foto: Facebook.

El Hipódromo de San Isidro será sede de un evento gastronómico y cultural que promete atraer a miles de visitantes durante este sábado 13 y domingo 14 de diciembre. En el marco del tradicional Gran Premio Carlos Pellegrini, uno de los encuentros más relevantes del turf sudamericano, se desarrollará una feria que reunirá comidas típicas argentinas, platos de distintos países, espectáculos artísticos y un paseo de artesanías y productos regionales.

Gran Feria "Sabores y Artesanos". Foto: Facebook.

Qué ofrece la feria de gastronomía y artesanías del Gran Premio Pellegrini

Organizado por la Gran Feria Sabores y Artesanos, el evento abrirá sus puertas ambos días desde las 11 hasta las 21, convirtiendo al histórico predio hípico en un punto de encuentro para disfrutar de la diversidad culinaria y cultural.

La propuesta incluirá food trucks y stands temáticos que ofrecerán carnes a la parrilla, empanadas tradicionales de Salta y Santiago del Estero, así como especialidades culinarias representativas de diversas provincias argentinas.

A estas opciones se sumarán platos provenientes de Brasil, Paraguay y Perú, consolidando un menú multicultural pensado para atraer a públicos de todas las edades.

Gran Feria "Sabores y Artesanos". Foto: Facebook.

Además de la oferta gastronómica, la feria contará con un cronograma de actividades artísticas que incluirá música en vivo, espectáculos de danzas típicas y presentaciones vinculadas a la identidad cultural de los países participantes.

Los organizadores destacaron que el objetivo es celebrar la riqueza cultural compartida en la región y fomentar el intercambio entre comunidades. “Es una oportunidad única para disfrutar de la diversidad que nos une como países hermanos”, señalaron desde la producción del evento.

El festival se desarrollará en simultáneo con la jornada del Gran Premio Carlos Pellegrini, que se disputará el sábado desde el mediodía y volverá a reunir a los ejemplares más destacados de Argentina y Sudamérica. El prestigioso evento, considerado el cierre de la temporada turfística argentina, aporta un marco histórico y deportivo que potencia la convocatoria del fin de semana.

Jinete, carrera de caballos. Foto: Pexels

Para quienes planeen asistir, la entrada será libre y gratuita, con acceso principal por Avenida Márquez al 800. Además, se habilitará estacionamiento sin cargo en el interior del predio, una medida pensada para facilitar el ingreso del público y promover la participación de vecinos y visitantes.

Cómo llegar al Hipódromo de San Isidro