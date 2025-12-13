Fiesta del Durazno en la provincia de Buenos Aires: el planazo imperdible para este domingo en un tradicional destino

La edición 2025 incluye concursos tradicionales, patios gastronómicos y cerveceros, mercado sustentable, paseo de artesanos, espacios infantiles y espectáculos.

Mercedes, cuna de la tradición Foto: Instagram @amanecer.mercedes

La ciudad de Mercedes celebra del 12 al 14 de diciembre la 50° Fiesta Nacional del Durazno, un evento con entrada gratuita, propuestas gastronómicas y actividades familiares que cada año convoca a miles de visitantes. La celebración se realiza en el Complejo Cultural La Trocha, donde productores locales exhibirán dulces, derivados del durazno y platos típicos en un entorno cultural que forma parte de la identidad mercedina.

La edición 2025 incluye concursos tradicionales, patios gastronómicos y cerveceros, mercado sustentable, paseo de artesanos, espacios infantiles y espectáculos en vivo durante las tres jornadas. El cierre del domingo estará a cargo de un tributo a los Wawancó interpretado por Wawa Imperial. También se presentará el sabor especial “Durazno Mercedino”, elaborado por la histórica Heladería Aloisio.

El evento se realiza en Mercedes Foto: Instagram @turismo_mercedes

Qué ofrece la Fiesta del Durazno 2025

La celebración vuelve con un programa ampliado que combina tradición productiva, gastronomía y propuestas culturales. Los visitantes encontrarán exhibiciones de duraznos y derivados, foodtrucks, shows musicales y actividades para todas las edades.

Programación de la Fiesta del Durazno 2025

Domingo 14 de diciembre

18:00 hs. Mercedes es Danza

18:30 hs. Claudia Lomeña

20:00 hs. La Última Junta

20:45 hs. Ballet Estrella del Sur

21:00 hs. Protocolo 21:30 hs. Raíces Mercedinas

22:00 hs. Premiación al Mejor Dulce y al Mejor Productor de Duraznos

22:30 hs. El Wawa Imperial

Cómo llegar a Mercedes desde CABA

La manera más simple de llegar a Mercedes desde Buenos Aires es en auto: el trayecto, desde el centro porteño, es de 105 kilómetros y demora 1h 30m en condiciones de tránsito normal. Un detalle a tener en cuenta esa que la vuelta a CABA el día domingo y en hora pico puede demorar incluso el doble del tiempo.

Una manera más económica para llegar a Mercedes es en tren. Hay que tomar el Tren Sarmiento en la cabecera Once y viajar hasta la estación Moreno. Ahí se debe hacer un transbordo y tomar el servicio a Mercedes, teniendo en cuenta que desde Moreno solamente parten cuatro formaciones al día: a las 02.58, 07.50, 12.19 y 17.14.

Edición número 50 de la Fiesta del Durazno Foto: Instagram @turismo_mercedes

La localidad de Mercedes, ubicada a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se convierte así en punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de un evento que combina tradición gastronómica y espectáculos.

La historia de Mercedes

Oficialmente, se toma el 25 de junio de 1752 como fecha de la fundación. Pero los orígenes datan de 1745 al nacer como fortín, resultado de la tensión constante con el indio y los ataques de malones de los Pampas. Por ello, el 15 de febrero de 1741, el General Gaspar de Bustamante solicita construir “fuertes en las fronteras de cada pago” y así el maestre de campo, Juan de San Martín, organizó la construcción de los también llamados “fuertes de estacada”.

Entonces, la construcción del fuerte en la frontera de Luján por San Martín, a principios de 1745, constituye el real origen de la Guardia de Luján y lo que luego significó la fundación de Mercedes. Tras unos años de abandono, en 1752 se conforma el Primer Regimiento de Caballería bautizado “Blandengues de la Frontera”, eran tres compañías a las que se le asignaron tres fuertes de frontera: La Valerosa, La Atrevida y La Invencible.

Estación de Mercedes Foto: Facebook / Nicolas Lennard

La Valerosa estableció el 25 de junio de 1752 el paraje que le llaman Laguna Brava, comandado por el Capitán José de Zárate. Para 1779 se traslada donde hoy está la Municipalidad de Mercedes, en Av. 29 entre 26 y 24.

Una de las calles de Mercedes Foto: Turismo Mercedes

En el año 1812 se creó el Partido de la Guardia de Luján y en 1831 se realizó el trazado del pueblo y la declaración de la Guardia como Villa Mercedes, en honor a la lugareña Virgen de la Merced. Llegó así un personaje clave para su crecimiento: el ferrocarril que prolongó su línea desde Morón hasta la Villa de Luján, para llegar a la Villa de Mercedes el 1 de marzo de 1865. Dos días después, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Mariano Saavedra, dispuso que la Villa fuera denominada “Ciudad de Mercedes”.

Con los años siguió creciendo y para el 6 de octubre de 1868 fue inaugurado el edificio comunal con fachada de Cabildo, construido por Ángel Barrabino, que funcionó como Municipalidad y Casa de Justicia. El primer censo nacional de 1869, durante la presidencia de Domingo Sarmiento, arrojó que en Mercedes habitaban aproximadamente unos 8200 habitantes. Fue justamente a esa ciudad donde “el padre del aula”se refugió durante la epidemia de fiebre amarilla que azotó Buenos Aires en 1871.