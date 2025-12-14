Se viene la Fiesta Nacional del Chivo 2026: lugar, días, actividades y precio de las entradas

Con la confirmación de artistas consagrados y nuevos talentos, la fiesta promete ser un evento imperdible para los amantes de la música, la danza y las tradiciones. A su vez, será una fuente clave de impulso turístico y económico para la región.

La localidad de Malargüe ya palpita una de las celebraciones más emblemáticas del sur mendocino. Del 7 al 11 de enero de 2026, el Predio Raíces Malargüinas volverá a convertirse en el corazón cultural de la región con una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivo, un evento que combina identidad, tradición y una propuesta artística de primer nivel.

Con el correr de las semanas, la grilla artística del festival sigue creciendo y confirma la intención de ofrecer una programación diversa, capaz de reunir distintas generaciones y estilos musicales. Folclore, cumbia, ritmos regionales y propuestas latinoamericanas se darán cita a lo largo de cinco noches que prometen convocar a miles de vecinos y turistas.

Grilla de artistas que participarán en la Fiesta Nacional del Chivo 2026

Entre los artistas confirmados se destaca Piko Frank, una de las figuras más representativas de la Chacarera del Monte. También dirá presente Cristian Herrera, el cantautor salteño que vuelve a subirse al escenario mayor del festival.

Su trayectoria fue reconocida a nivel nacional al recibir el Premio Consagración del Festival de Jesús María 2024, y su participación suma peso cultural a la grilla 2026.

El costado más festivo llegará de la mano de La Kuppé, una de las bandas más populares de la cumbia argentina. Liderada por Agustín Racigh, la agrupación promete uno de los momentos más explosivos del festival, con un show cargado de ritmo, baile y conexión directa con el público.

La propuesta internacional estará representada por Zúmbale Primo, el reconocido grupo chileno que, con casi una década de trayectoria, se consolidó como uno de los grandes exponentes del género tropical y ranchero en su país.

El espacio para las nuevas generaciones llegará con Paquito Ocaño, joven artista cordobés que se perfila como una de las revelaciones del folklore nacional. Con un estilo que fusiona chamamé, cumbia y canciones populares, Ocaño conecta especialmente con el público joven.

A estos nombres se suma la ya anunciada presencia de Lázaro Caballero, uno de los artistas más convocantes del folklore actual, cuya participación reafirma el nivel artístico que tendrá esta edición.

¿Cuánto sale la entrada para la Fiesta Nacional del Chivo 2026?

En cuanto a los valores, el Director de Turismo, Daniel Von Zedtwitz, informó que la entrada general tendrá un costo de $15.000 por persona, mientras que el abono por tres noches correspondientes al 8, 9 y 10 de enero será de $30.000.

Los menores de 12 años y las personas que poseen CUD ingresarán de manera gratuita, mientras que los jubilados tendrán un 50% de descuento.

Más allá de los escenarios, la Fiesta Nacional del Chivo es también una celebración profundamente ligada a la identidad local. Gastronomía típica, danzas tradicionales y actividades culturales completan una propuesta que, año tras año, fortalece el turismo y dinamiza la economía de Malargüe, con impacto directo en el comercio, la hotelería y la gastronomía.

Con una grilla en expansión y una identidad que se renueva sin perder sus raíces, Malargüe se prepara para vivir cinco noches donde la música, la tradición y el encuentro popular serán los grandes protagonistas del verano mendocino.