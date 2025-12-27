La ciudad costera que celebra la Fiesta Nacional de la Brótola: un paraíso para los amantes de la pesca, el mar y la naturaleza

Con playas amplias, entorno natural y una fuerte tradición pesquera, este lugar se convierte cada año en el escenario de un evento imperdible que reúne a aficionados de la pesca y visitantes que buscan combinar playa, actividades al aire libre y descanso.

Villa Gesell. Foto: Instagram @villageselltur

Cada año, una famosa ciudad costera se convierte en punto de encuentro para los amantes de la pesca deportiva gracias a la Fiesta Nacional de la Brótola. Con playas amplias, ambiente tranquilo y propuestas para disfrutar del mar, este destino es perfecto para combinar naturaleza, tradición y descanso, lejos del ruido y a un ritmo más relajado.

Dónde se celebra la Fiesta Nacional de la Brótola

La Fiesta Nacional de la Brótola se celebra en Villa Gesell, uno de los destinos costeros más tradicionales de la provincia de Buenos Aires. Cada año, el evento reúne a pescadores deportivos, vecinos y turistas que se acercan para participar de concursos, actividades al aire libre y propuestas gastronómicas vinculadas al mar.

La ciudad costera que celebra la Fiesta Nacional de la Brótola. Foto: Instagram @villageselltur

Generalmente, la fiesta tiene lugar durante el mes de octubre, una época ideal para visitar la ciudad: el clima comienza a templarse, las playas están más tranquilas y se puede disfrutar del entorno natural sin las multitudes propias del verano. Esto convierte a Villa Gesell en una excelente opción para combinar pesca, descanso y una escapada fuera de temporada.

El tradicional concurso de pesca convoca año tras año a cerca de mil personas aficionadas a la pesca deportiva. Declarada de interés turístico municipal, provincial y nacional, la competencia se destaca por sus importantes premios y sorteos, y se consolida como uno de los eventos más esperados del calendario local.

La ciudad costera que celebra la Fiesta Nacional de la Brótola. Foto: Instagram @villageselltur

De manera habitual, el área destinada a la pesca se extiende por la playa desde el Paseo 105 hasta el Paseo 140, un amplio sector de la costa geselina que permite el desarrollo del certamen con comodidad y seguridad para los participantes. Si bien la organización puede introducir ajustes según la edición, ese tramo suele ser el escenario elegido para la realización del concurso.

Villa Gesell, un lugar perfecto para desconectar. Foto: Instagram @villageselltur

Qué hacer en Villa Gesell

Disfrutar de la playa : sus playas son amplias y largas, ideales para caminar, tomar sol, hacer deportes o simplemente relajarse.

Pesca deportiva: es uno de los grandes atractivos del destino. Se puede pescar en el muelle o participar en concursos, como los que se realizan durante la Fiesta Nacional de la Brótola.

Visitar el Pinar del Norte: un clásico de la ciudad. Senderos, tranquilidad y contacto con la naturaleza. Ideal para caminar, andar en bici o pasar la tarde.

Conocer la Casa Museo Carlos Gesell: un espacio histórico que permite conocer la historia del fundador de la ciudad y cómo nació este destino turístico.

Actividades al aire libre: ciclismo, caminatas por la costanera, running por la playa y deportes de arena son planes simples y divertidos.

Gastronomía local: desde parrillas y restaurantes de mariscos hasta cafeterías y casas de té. Imperdibles los pescados y frutos de mar.

Comer churros de El Topo: se venden en la playa, pero en el local se pueden encontrar muchas más variedades. Sin dudas, una parada infaltable para los amantes de lo dulce.

Visitar playas cercanas: muy cerca se encuentra Mar de las Pampas, Cariló y Pinamar, ideales para una escapada de día entre bosques y playas más tranquilas.

Villa Gesell es mucho más que solo playa. Foto: Instagram @villageselltur

Villa Gesell es mucho más que sol y playa: es naturaleza, buena gastronomía y planes simples que invitan a desconectar. Ya sea para una escapada fuera de temporada, para disfrutar del mar o para vivir eventos como la Fiesta Nacional de la Brótola, este destino ofrece opciones para todos los gustos.