Desde roquefort hasta maracuyá y pistacho: qué gustos de churros trae El Topo esta temporada verano 2026 y cuánto cuestan
Nacida en Villa Gesell, la marca logra renovarse año tras año con propuestas originales y sabores innovadores, sin dejar de lado esos clásicos que siguen siendo los preferidos de siempre.
El Topo vuelve a sorprender este verano 2026 con una variedad de churros que combina clásicos infalibles, sabores dulces poco convencionales y opciones saladas que rompen con lo esperado. La marca, nacida en Villa Gesell y convertida en un emblema de la Costa Atlántica, renueva su propuesta sin perder su identidad, apostando a una variedad que va mucho más allá del tradicional churro con azúcar.
Si hay algo que no cambia es el protagonismo de los sabores de siempre. El churro simple espolvoreado con azúcar y los rellenos clásicos como dulce de leche y crema pastelera siguen liderando el ranking de los más pedidos, ideales para quienes buscan una opción conocida y rendidora. A estos se suman alternativas tradicionales como membrillo, batata y cremas cítricas, que mantienen su lugar entre los favoritos.
Pero la gran apuesta de la temporada está en los gustos especiales, pensados para quienes buscan probar algo distinto. Desde rellenos dulces como Nutella, Oreo, frutos rojos o manzana, hasta combinaciones más jugadas como maracuyá o mantequilla de maní, la oferta se amplía con sabores intensos y propuestas que se renuevan año a año según las tendencias.
El menú también incluye opciones saladas que se volvieron un sello de la marca y generan curiosidad entre turistas. Churros rellenos de cheddar, jamón y queso, roquefort, hummus o aceitunas conviven con variantes más jugadas como leberwurst. Para quienes buscan una experiencia más gourmet, el churro premium de pistacho se posiciona como el más sofisticado.
Churros comunes
- Churro simple (más vendido): churro simple espolvoreado con azúcar sin relleno. $1.000
- Churro con dulce de leche (más vendido): $1.100
- Churro con crema pastelera (más vendido): $1.100
- Churro con crema de limón (más vendido): $1.100
- Churro con membrillo: $1.100
- Churro con batata: $1.100
- Churro de crema de naranja: $1.100
Churros especiales
- Churro de nutella (más vendido): $1.400
- Churro con oreo (más vendido): $1.400
- Churro con ddl vegano: $1.400
- Churro de maracuyá: $1.400
- Churro de frutos rojos: $1.400
- Churro de manzana: $1.400
- Churro de bon o bon: $1.400
- Churro de mantequilla de mani: $1.400
- Churro de ganache de chocolate: $1.400
Churros salados
- Churro con cheddar: $1.400
- Churro con roquefort: $1.400
- Churro con jamón y queso: $1.400
- Churro con hummus: $1.400
- Churro de aceitunas: $1.400
- Churro de leberwurst: $1.400
Churros premium
- Churro de pistacho: $1.500
Sucursales de El Topo
CABA
- Villa Pueyrredón: Av. de los Constituyentes 4682
- Diagonal Norte: Av. Pres. Roque Sáenz Peña 620
- Plaza Irlanda: Manuel Ricardo Trelles 906
- Belgrano: Av. Juramento 2445
- Palermo: Malabia 1784
Costa Atlántica
- Necochea: Calle 62 N°3268
- Cariló: Avellano 445
- Quequén: Calle 541 N° 106
- Villa Gesell: Av. 3 N° 970
- Pinamar: Av. Constitución 1081
- Mar Azul: Av. Mar del Plata 653
- Mar del Plata: Güemes 2285
Gran Buenos Aires
Bahia Blanca: Rondeau 86
Bariloche
- Mitre 360
- FOODTRUCK La hoya 9981
De esta manera, El Topo se consolida como un verdadero emblema del mundo de los churros. Nacida en Villa Gesell, la marca logra renovarse temporada tras temporada con propuestas originales y sabores innovadores, sin dejar de lado esos clásicos que siguen siendo los preferidos de siempre.