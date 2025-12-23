Desde roquefort hasta maracuyá y pistacho: qué gustos de churros trae El Topo esta temporada verano 2026 y cuánto cuestan

Nacida en Villa Gesell, la marca logra renovarse año tras año con propuestas originales y sabores innovadores, sin dejar de lado esos clásicos que siguen siendo los preferidos de siempre.

Churros El Topo. Foto: Instagram @churroseltopo

El Topo vuelve a sorprender este verano 2026 con una variedad de churros que combina clásicos infalibles, sabores dulces poco convencionales y opciones saladas que rompen con lo esperado. La marca, nacida en Villa Gesell y convertida en un emblema de la Costa Atlántica, renueva su propuesta sin perder su identidad, apostando a una variedad que va mucho más allá del tradicional churro con azúcar.

Si hay algo que no cambia es el protagonismo de los sabores de siempre. El churro simple espolvoreado con azúcar y los rellenos clásicos como dulce de leche y crema pastelera siguen liderando el ranking de los más pedidos, ideales para quienes buscan una opción conocida y rendidora. A estos se suman alternativas tradicionales como membrillo, batata y cremas cítricas, que mantienen su lugar entre los favoritos.

Los churros rellenos de dulce de leche de "El Topo". Foto: Instagram @churroseltopo

Pero la gran apuesta de la temporada está en los gustos especiales, pensados para quienes buscan probar algo distinto. Desde rellenos dulces como Nutella, Oreo, frutos rojos o manzana, hasta combinaciones más jugadas como maracuyá o mantequilla de maní, la oferta se amplía con sabores intensos y propuestas que se renuevan año a año según las tendencias.

El menú también incluye opciones saladas que se volvieron un sello de la marca y generan curiosidad entre turistas. Churros rellenos de cheddar, jamón y queso, roquefort, hummus o aceitunas conviven con variantes más jugadas como leberwurst. Para quienes buscan una experiencia más gourmet, el churro premium de pistacho se posiciona como el más sofisticado.

Los churros rellenos de cheddar de "El Topo". Foto: Instagram @churroseltopo

Churros comunes

Churro simple (más vendido): churro simple espolvoreado con azúcar sin relleno. $1.000

Churro con dulce de leche (más vendido) : $1.100

Churro con crema pastelera (más vendido): $1.100

Churro con crema de limón (más vendido) : $1.100

Churro con membrillo: $1.100

Churro con batata: $1.100

Churro de crema de naranja: $1.100

Churros especiales

Churro de nutella (más vendido) : $1.400

Churro con oreo (más vendido): $1.400

Churro con ddl vegano: $1.400

Churro de maracuyá: $1.400

Churro de frutos rojos: $1.400

Churro de manzana : $1.400

Churro de bon o bon: $1.400

Churro de mantequilla de mani: $1.400

Churro de ganache de chocolate: $1.400

Churros salados

Churro con cheddar: $1.400

Churro con roquefort: $1.400

Churro con jamón y queso: $1.400

Churro con hummus: $1.400

Churro de aceitunas: $1.400

Churro de leberwurst: $1.400

Churros premium

Churro de pistacho: $1.500

Los churros rellenos de pistacho de "El Topo". Foto: Instagram @churroseltopo

Sucursales de El Topo

CABA

Villa Pueyrredón: Av. de los Constituyentes 4682

Diagonal Norte: Av. Pres. Roque Sáenz Peña 620

Plaza Irlanda: Manuel Ricardo Trelles 906

Belgrano: Av. Juramento 2445

Palermo: Malabia 1784

Costa Atlántica

Necochea: Calle 62 N°3268

Cariló: Avellano 445

Quequén: Calle 541 N° 106

Villa Gesell: Av. 3 N° 970

Pinamar: Av. Constitución 1081

Mar Azul: Av. Mar del Plata 653

Mar del Plata: Güemes 2285

Gran Buenos Aires

Bahia Blanca: Rondeau 86

Bariloche

Mitre 360

FOODTRUCK La hoya 9981

Churros de dulce de leche bañados en chocolate blanco. Foto: Instagram @churroseltopo

De esta manera, El Topo se consolida como un verdadero emblema del mundo de los churros. Nacida en Villa Gesell, la marca logra renovarse temporada tras temporada con propuestas originales y sabores innovadores, sin dejar de lado esos clásicos que siguen siendo los preferidos de siempre.