Muy cerca de Mar del Plata: el pueblo escondido con menos de 1.000 habitantes, amaneceres inolvidables y una paz única

Con playas amplias y poco concurridas, calles de tierra y un entorno donde el bosque se mezcla con el mar, este lugar se consolidó en los últimos años como un destino elegido por quienes buscan descanso, silencio y contacto directo con la naturaleza.

A solo 25 kilómetros de Mar del Plata, existe una pequeña localidad costera que muchos todavía no conocen. Se trata de La Caleta, un pueblo de menos de mil habitantes ubicado entre Mar de Cobo y Santa Clara del Mar, dentro del partido de Mar Chiquita, al que se accede por la Ruta Provincial N°11.

Con playas amplias y poco concurridas, calles de tierra y un entorno donde el bosque se mezcla con el mar, La Caleta se consolidó en los últimos años como un destino elegido por quienes buscan descanso, silencio y contacto directo con la naturaleza, lejos del ritmo intenso de los grandes centros turísticos.

El crecimiento del pueblo es relativamente reciente: su desarrollo comenzó hace poco más de una década, por lo que todavía conserva una impronta simple y despojada. Su cercanía con Mar de Cobo —que tiene unos 3.000 habitantes— y con Mar Chiquita, conocida por la albufera que conecta la laguna con el mar, le suma atractivo a la zona para recorrer distintos paisajes en pocos kilómetros.

Uno de los principales rasgos de La Caleta es su ambiente relajado. No hay grandes avenidas ni concentraciones comerciales, y el ritmo cotidiano invita a bajar un cambio. Los visitantes destacan la amabilidad de los vecinos, la ausencia de ruidos molestos y la posibilidad de disfrutar de la playa incluso en plena temporada alta.

Otro de sus grandes atractivos son los amaneceres sobre el mar y los atardeceres, que se disfrutan sin ningún obstáculo visual. A diferencia de lo que ocurre en ciudades con edificios altos, donde el sol se posa directamente sobre el horizonte, regalando postales que se repiten cada día y que se han convertido en un verdadero espectáculo del lugar.

Qué hacer en La Caleta

El entorno natural invita a realizar caminatas por la playa, andar en bicicleta por caminos de tierra y explorar el pequeño bosque que rodea la zona. También es habitual ver familias y parejas disfrutando del mate frente al mar o de largas jornadas de descanso sin apuro.

Un punto destacado es el Arroyo de los Cueros, que desemboca en el mar y funciona como un atractivo natural tanto para grandes como para chicos. Además, el pueblo cuenta con el Anfiteatro Municipal Pedro Alejandro, donde durante el verano se programan obras teatrales y espectáculos pensados para toda la familia.

En materia gastronómica, la oferta es reducida pero muy valorada. El restaurante Peixe es una de las joyas del lugar: pequeño, de fachada rústica y con una cocina basada en productos frescos. Los platos de pescado suelen prepararse con ejemplares obtenidos el mismo día frente a las costas de La Caleta. Completan la propuesta De Olla y la parrilla El Potro, los únicos tres establecimientos gastronómicos de la localidad.

Por su escala, su entorno natural y su cercanía con Mar del Plata, La Caleta se presenta como una alternativa ideal para una escapada de fin de semana o unas vacaciones tranquilas, donde el verdadero atractivo pasa por el paisaje, el silencio y la vida sin apuros.