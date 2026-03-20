Los destinos turísticos que deberías evitar este año según Fodor’s Travel. Foto: unsplash

Cada año, la industria turística pone el foco en una lista que genera debate: la “No List”, elaborada por la guía internacional Fodor’s Travel. Para 2026, el mensaje es contundente: algunos de los destinos más populares del mundo están al límite y necesitan una pausa urgente para evitar un deterioro mayor.

Lejos de proponer un boicot definitivo, el informe busca fomentar un turismo más consciente. La idea es simple: si la presión de visitantes sigue creciendo sin control, muchos de los lugares más admirados podrían perder aquello que los hace únicos. Por eso, los especialistas recomiendan repensar los viajes y apostar por opciones más sostenibles.

A continuación, un repaso por los destinos que encabezan la lista este año y los motivos detrás de cada advertencia.

Destinos turísticos que deberías evitar en 2026, según la “No List” de Fodor’s Travel

Islas Canarias, España: un modelo saturado

El archipiélago español, en España, atraviesa un momento crítico tras un récord de visitantes en 2025. La presión sobre los recursos naturales, sumada al aumento del costo de vida y la dificultad de acceso a la vivienda, generó un creciente malestar entre los residentes. El entorno volcánico, además, muestra señales de desgaste frente a una demanda que no deja de crecer.

Islas Canarias, España. Foto: unsplash

Ciudad de México: el avance de la gentrificación

En Ciudad de México, el boom turístico y la llegada de nómadas digitales transformaron barrios tradicionales como Roma y Condesa. El aumento de precios y la reconversión de espacios urbanos están desplazando a la población local, lo que plantea un desafío social y económico cada vez más visible.

Región de Jungfrau, Suiza: belleza en riesgo

En los Alpes de Suiza, la facilidad de acceso a zonas de alta montaña aceleró el desgaste de senderos y ecosistemas. Los glaciares, ya afectados por el cambio climático, enfrentan una presión extra por el turismo masivo, mientras que las visitas rápidas dejan poco impacto positivo en la economía local.

Montmartre, París: el encanto desbordado

El icónico barrio de París vive una saturación constante. Sus calles estrechas y su identidad bohemia chocan con el flujo incesante de turistas, lo que complica la convivencia con los vecinos y afecta la preservación del patrimonio.

París, una ciudad plagada de monumentos. Foto: Unsplash.

Antártida: un ecosistema en peligro

El crecimiento de los cruceros hacia la Antártida encendió alarmas entre científicos y ambientalistas. El aumento de visitantes en uno de los entornos más frágiles del planeta implica un fuerte impacto ambiental, especialmente por la huella de carbono asociada a estos viajes.

Glacier National Park, EE.UU.: turismo de “última oportunidad”

En Glacier National Park, el temor a la desaparición de los glaciares impulsó un fenómeno paradójico: cada vez más turistas llegan para verlos “antes de que desaparezcan”. Sin embargo, esta masificación acelera el deterioro del propio entorno natural.

La Antártida. Foto: Pixabay

Mombasa, Kenia: crecimiento sin control

La ciudad costera de Mombasa enfrenta serias limitaciones en infraestructura. El aumento del turismo superó la capacidad de servicios básicos como transporte, agua y gestión de residuos, lo que deriva en contaminación y una experiencia cada vez menos satisfactoria.

Isola Sacra, Italia: patrimonio en riesgo

Cerca de Roma, Isola Sacra sufre el impacto del turismo que se desborda desde la capital italiana. La falta de una gestión adecuada pone en peligro restos arqueológicos de gran valor, que no están preparados para soportar grandes volúmenes de visitantes.

Viajar mejor, no menos

El mensaje de fondo no es dejar de viajar, sino hacerlo de manera más responsable. Elegir temporadas bajas, diversificar destinos o apostar por lugares menos saturados puede marcar la diferencia. En un contexto donde el turismo crece año tras año, la clave está en encontrar un equilibrio que permita seguir descubriendo el mundo sin ponerlo en riesgo.