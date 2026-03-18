Como en “El Señor de los Anillos”, pero en Sudamérica:

Hoteles que parecen árboles y cascadas infinitas: el destino más surrealista de Sudamérica Foto: Foto generada con IA

La Patagonia esconde un destino ideal para disfrutar de la naturaleza rodeado de cascadas y bellos lagos. La Reserva Biológica Huilo Huilo deslumbra a ambos lados de la cordillera. A unos 160 kilómetros al este de Valdivia, Chile, y a pocos kilómetros del paso fronterizo Hua Hum, se encuentra este lugar de encanto.

La Reserva Se destaca por su arquitectura surrealista, saltos de agua, senderos ecológicos y conservación, ideal para turismo naturaleza y aventura. Un predio con 100.000 hectáreas de extensión alberga una gran biodiversidad de especies animales y vegetales. Huemules, ciervos endémicos de Sudamérica y ranas son algunos ejemplos.

Hotel Montaña Mágica en Huilo-Huilo. Foto: Booking.com Foto: Booking.com

Qué hacer en Hullo Hullo

Este destino ofrece múltiples actividades para hacer. El trekking es muy popular en la zona con distintos senderos autoguiados como los saltos Huilo Huilo, La Leona, Puma, Llallalca y la caverna volcánica. Existen recorridos con distintas dificultades, aptos para toda la familia. Termas del Lago ofrece tinajas de madera natural ubicadas a orillas del Lago Pirehueico, dando relajación en el bosque.

La observación y admiración de animales en el Portal de Los Ciervos de 11 a 16 horas permite ver ciervos y jabalíes. Además, el Museo de los Volcanes expone la geología local, cultura mapuche, y una réplica de la cápsula Fénix.

Huilo-Huilo Foto: Huilo-Huilo

En cuanto a los deportes para los más aventureros, el canopy, rafting, kayak, cabalgatas y mountain bike son otras actividades que la Reserva ofrece.

Aquellos que prefieren la relajación, pueden encontrar las Termas Rañintelfu donde las piscinas termales se rodean del bosque nativo. O el teleférico que muestra la zona desde la comodidad en la altura. Y, en invierno, el volcán Mocho-Chosuenco ofrece actividades de ski, raquetas y motos de nieve.

Huilo-Huilo Foto: Huilo-Huilo web

Cómo llegar a la Reserva Hullo Hullo

Para quienes inicien el trayecto desde la ciudad de San Martín de los Andes, se debe tomar la Ruta Nacional 48 con destino al paso fronterizo Hua-Hum.

Tras completar los trámites migratorios y aduaneros en ambos complejos, se accede a la localidad de Puerto Pirehueico. Desde este punto opera el transbordador Hua-Hum, embarcación preparada para el traslado de vehículos y pasajeros.

Luego de una navegación de aproximadamente una hora y media por el lago Pirehueico, se arriba a Puerto Fuy, paraje lindante a la reserva. A partir de allí, la señalización vial lo guiará de manera directa hasta el punto central del destino.

En avión, los aeropuertos más cercanos son: