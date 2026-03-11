Las islas que casi encendieron una guerra en el fin del mundo:

El conflicto entre Chile y Argentina que pocos conocen Foto: Foto generada con IA

En los confines del continente, donde el viento es ley y la geografía se vuelve un laberinto de canales helados, existe un puñado de islas que alguna vez dividió a dos naciones hermanas y puso a Sudamérica al borde de un conflicto bélico. Hablo de Picton, Nueva y Lennox, tres nombres que resonaron durante décadas en los pasillos diplomáticos, en los cuarteles militares y en la memoria colectiva de Argentina y Chile.

Un conflicto nacido de un tratado y alimentado por la geopolítica

La disputa se remonta al Tratado de Límites de 1881, un acuerdo que intentaba ordenar un territorio tan vasto como inexplorado. Con el paso de los años, surgieron interpretaciones opuestas sobre cómo debía trazarse la línea en la zona del canal Beagle. Argentina sostenía que las islas pertenecían al Atlántico; Chile afirmaba que estaban dentro de su esfera del Pacífico. Esa diferencia, aparentemente técnica, escondía una dimensión estratégica enorme: rutas marítimas, acceso a recursos pesqueros y proyección hacia la Antártida.

Las islas eran pequeñas, sí… pero su valor geopolítico era gigantesco. Controlarlas significaba influir en la navegación austral y en la delimitación de dos océanos que moldean la identidad marítima del cono sur.

El conflicto territorial que casi desemboca en una guerra Foto: redes

El fallo que encendió la mecha

En 1977, un tribunal arbitral internacional falló a favor de Chile, otorgándole las tres islas. La decisión cayó como un balde de agua fría en Buenos Aires, que la rechazó y comenzó a preparar un contraataque político y militar. El clima se tensó al punto máximo: diplomáticos, militares y analistas sabían que el sur se estaba convirtiendo en una zona extremadamente volátil.

1978: la noche en que casi estalla una guerra

El punto crítico llegó en diciembre de 1978. Argentina lanzó la Operación Soberanía, un plan militar secreto para ocupar las islas por la fuerza. Tropas de ambos países se movilizaron. Aviones, barcos y regimientos se posicionaron en la región austral. Sudamérica contuvo la respiración: una guerra entre dos países hermanos parecía inevitable. El choque estuvo a horas de concretarse.

Solo una intervención externa frenó el desastre. El Vaticano, a través de la mediación del papa Juan Pablo II, logró desactivar una escalada que habría cambiado la historia regional. Aquel gesto diplomático se transformaría en un punto de inflexión para ambos países.

El mapa donde se encuentran las islas Foto: Google

1984: la paz como victoria

Tras años de negociaciones, Argentina y Chile firmaron el Tratado de Paz y Amistad en 1984. El acuerdo reconoció la soberanía chilena sobre Picton, Nueva y Lennox, y fijó límites marítimos claros. Fue una resolución pacífica celebrada en la mayor parte del país, aunque en Tierra del Fuego dejó heridas abiertas: muchas familias sentían esas islas como propias, parte de su identidad territorial.

A pesar de las diferencias, el tratado evitó un conflicto devastador y puso fin a una de las tensiones limítrofes más prolongadas de Sudamérica.

La isla de la discordia Foto: Foto generada con IA

Un legado que aún resuena

Hoy, Picton, Nueva y Lennox ya no son motivo de disputa, pero sí un recordatorio poderoso: incluso la geografía más inhóspita puede desencadenar decisiones políticas de enorme impacto. Para Chile, significaron el fortalecimiento de su presencia en el sur del Pacífico. Para Argentina, fueron una lección estratégica y diplomática.

Lo cierto es que estas islas, barridas por el viento y olvidadas por los mapas populares, conservan un eco histórico imborrable. En sus costas silenciosas quedó atrapado un capítulo que definió fronteras, identidades y la manera en que dos naciones decidieron no enfrentarse, sino dialogar.