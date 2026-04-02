Empanada de vigilia en Las Violetas Foto: Instagram Las Violetas

La Semana Santa en Buenos Aires tiene un ritual que se repite año tras año: la búsqueda de las mejores empanadas de vigilia, esas joyas sin carne que combinan tradición, sabor y cocina artesanal. De humita, queso y cebolla, espinaca o atún, las versiones más logradas se encuentran, muchas veces, en panaderías y confiterías históricas que dominan el arte de la masa y el relleno equilibrado.

Si estás buscando dónde comer las mejores empanadas de vigilia en CABA, esta guía reúne panaderías clásicas y modernas que se destacan por calidad, precio y ubicación.

El Greco, un clásico porteño que nunca falla

Ubicación: Rodríguez Peña 1050, Recoleta

Precio estimado: entre $2.000 y $2.500 por unidad

El Greco es sinónimo de tradición. Sus empanadas de vigilia son de las más buscadas durante Semana Santa, especialmente las de humita suave, bien cremosa y con masa fina, crocante y pareja. También se destacan las de queso y cebolla, donde el dulzor natural de la cebolla se equilibra con quesos suaves.

Ideal para comprar por docena y resolver la comida familiar sin errores.

Las Violetas, elegancia y tradición en cada bocado

Ubicación: Av. Rivadavia 3899, Almagro

Precio estimado: desde $2.800

Esta confitería emblemática no solo deslumbra por su arquitectura: sus empanadas de vigilia mantienen una receta clásica y abundante. La de espinaca con bechamel y queso es una de las más pedidas, con un relleno cremoso y bien condimentado.

Perfectas para acompañar con una bebida caliente o llevar para una comida especial.

Productos de Pascua en El Greco Foto: Instagram El Greco

La Nueva Muguet, panadería de barrio con calidad premium

Ubicación: Av. Belgrano 2855, Balvanera

Precio estimado: entre $1.800 y $2.200

Si buscás buena relación precio-calidad, La Nueva Muguet es una parada obligada. Sus empanadas de vigilia se destacan por la masa casera, dorada y aireada, y rellenos generosos. La de queso y cebolla es simple, clásica y muy efectiva.

Una panadería sin pretensiones, pero con resultados que sorprenden.

Santa Paula, recetas artesanales y sabores equilibrados

Ubicación: Av. Santa Fe 3432, Barrio Norte

Precio estimado: alrededor de $2.500

Reconocida por su pastelería, Santa Paula también ofrece excelentes empanadas para Semana Santa. Sus versiones de vigilia se distinguen por el equilibrio: nada empalaga ni resulta pesado. La de humita con toque de queso es una de las favoritas.

Una opción confiable para quienes buscan productos artesanales de alto nivel.

Empanadas para el Viernes Santo Foto: Foto generada con IA

Consejos para elegir las mejores empanadas de vigilia

Reservá con anticipación durante Semana Santa.

Consultá si salen horneadas en el día .

Probá distintas variedades: no todo es humita.

Preguntá por descuentos por docena.

Una tradición que se renueva cada año

Las empanadas de vigilia forman parte del ADN gastronómico porteño. Desde panaderías históricas hasta propuestas modernas, Buenos Aires ofrece opciones para todos los gustos y presupuestos. Elegir bien no solo garantiza una buena comida, también mantiene viva una tradición que pasa de generación en generación.