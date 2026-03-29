Isla Borbón, un lugar impactante en las Malvinas. Foto: Captura video @tripinargentina

Para la mayoría de los argentinos, las Islas Malvinas representan historia, identidad y emoción. Marcadas por el reclamo de soberanía y la memoria de la guerra de 1982, forman parte de una causa que atraviesa generaciones.

Sin embargo, más allá de ese peso simbólico, el archipiélago también guarda paisajes poco conocidos, con una belleza natural que rara vez se muestra y que contrasta con la imagen más difundida del territorio. En ese escenario se encuentra uno de los rincones más impactantes y menos explorados, donde historia y naturaleza conviven de una manera única.

Isla Borbón, Malvinas. Foto: Instagram @nicomarinb

Cómo es Isla Borbón, uno de los paisajes más impactantes de las Islas Malvinas

Dentro del archipiélago se destaca uno de los rincones más sorprendentes: Isla Borbón, también conocida como Pebble. Forma parte de las más de 700 islas que integran las Malvinas y se caracteriza por ser un destino tan imponente como difícil de definir en palabras.

Isla Borbón, un lugar impactante en las Malvinas. Foto: Captura video @tripinargentina

El paisaje rompe con muchas de las ideas preconcebidas sobre la región. En algunos sectores aparecen playas de arenas blancas y aguas de tonos turquesa, acompañadas por una gran diversidad de fauna silvestre. Sin embargo, esa imagen convive con un entorno exigente, marcado por vientos constantes, lluvias frecuentes, bajas temperaturas y condiciones climáticas cambiantes.

Viaje a las Islas Malvinas. Video Instagram @gabitofranco @tripinargentina

Esa combinación genera una sensación muy particular: un territorio de belleza impactante, pero también atravesado por el aislamiento y la inmensidad. Un lugar donde la naturaleza se muestra en estado puro, tan atractiva como desafiante.

Naturaleza, pingüinos y un ecosistema único en el Atlántico Sur

Isla Borbón es considerada un verdadero santuario de biodiversidad. Allí conviven distintas especies de pingüinos, aves marinas y una flora que se mantiene prácticamente intacta. De hecho, es uno de los pocos lugares donde se pueden observar hasta cinco especies de pingüinos a escasa distancia, lo que la convierte en un punto de interés para turistas de todo el mundo, especialmente amantes de la naturaleza y la fotografía.

Isla Borbón, un lugar impactante en las Malvinas. Foto: Captura video @tripinargentina

Sin embargo, la experiencia no se agota en lo paisajístico. En medio de esa belleza casi virgen, aparecen marcas que remiten a uno de los capítulos más dolorosos de la historia argentina. Y es que, entre los pastizales y las extensiones abiertas, todavía se conservan huellas de la guerra de 1982.

Las huellas de la Guerra de Malvinas que aún permanecen en las islas

Durante la guerra, en Isla Borbón funcionó una pista de aterrizaje utilizada por las fuerzas argentinas. Hoy, ese pasado sigue presente en forma de vestigios, estructuras y restos que sobreviven al paso del tiempo. Incluso, es posible encontrar partes de dos aviones Dagger que fueron derribados en combate, lo que genera un fuerte contraste entre la tranquilidad del entorno natural y la carga histórica del lugar.

Isla Borbón, un lugar impactante en las Malvinas. Foto: Captura video @tripinargentina

Lejos de ser un destino más, las Islas Malvinas condensan una experiencia única que combina naturaleza, memoria e identidad. Para quienes logran visitarlas, el viaje no solo implica descubrir paisajes inesperados, sino también enfrentarse a una historia que sigue latiendo en cada rincón.