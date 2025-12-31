Fue fotografiada por la NASA: la guitarra natural de Córdoba que mantiene viva una historia de amor eterna

El monumento, ubicado a 20 kilómetros de General Levalle y visible desde el cielo, mantiene viva una historia de amor profunda y emocionante. De qué se trata.

Estancia la guitarra. Foto: X/gui10road

En el extremo sur de la provincia de Córdoba, a 20 kilómetros de General Levalle, se puede observar desde el cielo una guitarra gigante creada con 7000 árboles que se mueven al ritmo del viento.

Esta guitarra no es de madera ni está hecha para tocar melodías, sino para mantener viva una historia de amor muy emocionante y profunda. La estancia La Guitarra fue creada por el productor agropecuario Pedro Ureta para homenajear a su esposa, Graciela Yraizoz, que era fanática de la música y la naturaleza.

Estancia La guitarra. Foto: Google Maps.

Cómo surgió la estancia La Guitarra

Esta guitarra de 24 hectáreas surgió para homenajear a Graciela, una mujer emprendedora y fanática de la música, quien soñaba con vivir en el lugar perfecto junto a Pedro y sus hijos.

La estancia La Guitarra es un homenaje a la historia de amor de Pedro y Graciela Foto: redes sociales.

Este campo en forma de guitarra surgió en su mente durante un vuelo en Buenos Aires. Sin embargo, un aneurisma cerebral terminó con la vida de Graciela, a sus 25 años, en 1977, dejando en profunda tristeza a Pedro.

Sin embargo, su fallecimiento no impidió que su sueño se hiciera realidad. El productor agropecuario, junto a sus cuatro hijos, comenzó a plantar árboles en honor a Graciela, dando forma al instrumento musical. Con sus 2.500 metros de largo y 400 de ancho, la figura logró resistir todo tipo de inclemencias climáticas, desde tornados hasta granizo.

Estancia La guitarra. Foto: Google Maps.

En 2019, Pedro Ureta murió a sus 79 años y sus hijos, Ignacio, María Julia, Soledad y Ezequiel, son los encargados de mantener la estancia La guitarra.

“Creó un pedazo de arte terrestre para que pudiera verse desde un avión. Resulta que también es visible desde el espacio”, describió la NASA cuando fotografió la estancia en varias oportunidades entre el 2007 y 2014.

Foto de la estancia La guitarra tomada por la NASA. Foto: NASA

Cómo llegar a la estancia desde Río Cuarto y Córdoba capital

La estancia La Guitarra se encuentra en la zona rural de General Levalle, sobre la ruta provincial 10. Del pueblo está a más de 20 kilómetros.

Desde Río Cuarto está a 128 kilómetros y se puede llegar por la Ruta Provincial 35 hasta Malena y después ir por la 24 hasta Adelia María y tomar la ruta 10. La distancia con la Capital de la Provincia es de más de 340 kilómetros.