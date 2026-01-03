Vacaciones en Mar del Plata: cuánto sale la entrada para Aquasol, el parque acuático más grande de Latinoamérica

Con 35 años de trayectoria, el predio de ocho hectáreas se consolida como una visita obligatoria para todos aquellos que vacacionen en la Costa Atlántica. Desde toboganes extremos hasta un spa termal, el parque ofrece más de 30 atracciones con opciones para todas las edades.

Aquasol, en Mar del Plata. Foto: Facebook / Aquasol - Parque Acuático.

Ubicado estratégicamente en el kilómetro 386 de la Autovía 2, a tan solo 20 kilómetros del centro de Mar del Plata, Aquasol se posiciona como uno de los destinos recreativos más importantes del país. Con una trayectoria de tres décadas y media, el parque supo renovarse para mantener su liderazgo en recreación participativa, atrayendo a turistas de todas las edades.

El complejo se extiende sobre ocho hectáreas y cuenta con 30 atracciones diseñadas para satisfacer tanto a quienes buscan adrenalina como a quienes desean un día de relax.

Aquasol, en Mar del Plata. Foto: Facebook / Aquasol - Parque Acuático.

Entre las opciones más interesantes se destacan el “Kamikaze”, un tobogán con una caída libre de entre 20 y 25 metros de altura, y el “Loop”, una experiencia extrema donde el visitante ingresa a una cápsula para caer al vacío durante dos o tres segundos.

Sin embargo, Aquasol no es solo adrenalina. Recientemente, el parque inauguró un spa termal que incluye cinco piletas climatizadas (con temperaturas entre 32 y 38 grados), dos saunas secos y dos húmedos.

Aquasol, en Mar del Plata. Foto: Facebook / Aquasol - Parque Acuático.

“Aquasol nació hace 35 años con dos pioneros muy visionarios que apostaron al turismo de Mar del Plata. Hoy tenemos el parque más importante del país”, señaló Juan, encargado de los juegos, en diálogo con Cadena 3.

El diseño del parque contempla la accesibilidad como una prioridad. “Tenemos juegos para pequeños, adolescentes, mayores y para la tercera edad. El spa termal cuenta con un ascensor para personas con movilidad reducida”, detalló el encargado.

Tarifas y entradas: referencias de la temporada 2025

Es importante señalar que los valores de acceso varían según la época del año, y que aún no se han publicado los precios oficiales para el verano 2026. A modo de referencia, durante la temporada de inicios de 2025, los precios se fijaron en $29.000 para adultos y $26.000 para menores.

Aquasol, en Mar del Plata. Foto: Facebook / Aquasol - Parque Acuático.

Una promoción destacada que suele mantenerse es la de los cumpleañeros, quienes ingresan gratis acompañados de dos pagantes. Las entradas pueden adquirirse vía web (con validación posterior por email) o en puntos de venta físicos en Mar del Plata (Plaza Colón, Plaza España), Santa Clara del Mar y el mismo parque.

Datos útiles para la visita

Horario: el parque abre todos los días de 9 a 21 horas durante la temporada. Por el momento, permanece cerrado.

Clima: el complejo permanece abierto en días nublados o de lluvia moderada. Las actividades solo se suspenden en caso de tormenta eléctrica.

Documentación: es requisito excluyente presentar el DNI físico al ingresar (no se aceptan fotocopias ni versiones digitales como Mi Argentina).

Residentes: existen promociones para habitantes de General Pueyrredón y Mar Chiquita, presentando el DNI que acredite domicilio en boletería.

Aquasol, en Mar del Plata. Foto: Facebook / Aquasol - Parque Acuático.

Aquasol continúa posicionándose como una opción imperdible para el verano, donde la única condición para disfrutar es respetar las normas de seguridad y estar dispuesto a pasar un día diferente bajo el sol (o las nubes) marplatense.

Cómo llegar a Aquasol, en Mar del Plata

En auto:

En transporte público/combi/remis:

Para llegar al predio, los visitantes cuentan con varias opciones: el servicio de colectivo de la línea 542 (que sale desde el Casino), las combis propias de Aquasol, en remis o cualquier vehículo de aplicación.