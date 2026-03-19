Egipto reducirá el consumo eléctrico para ahorrar energía. Foto: REUTERS

En un contexto marcado por el aumento de los costos globales de combustibles a raíz de la guerra en Irán, Egipto comenzará a restringir el uso de electricidad.

La medida del país norteafricano importador de energía incluye la orden de cierre temprano para comercios y cafeterías y comenzará a regir a partir del 28 de marzo.

En esa línea, los centros comerciales, restaurantes y comercios deberán cerrar a las 21 horas durante cinco días a la semana, según anunció el primer ministro Mostafa Madbouly.

Egipto reducirá el consumo eléctrico para ahorrar energía. Foto: REUTERS

En tanto, los fines de semana el horario de cierre será a las 22, todavía temprano para muchos en un país de 110 millones de habitantes, donde es habitual comprar y cenar hasta altas horas de la noche.}

Cómo afecta a Egipto la guerra en Medio Oriente

Estas medidas reflejan los desafíos que la guerra impone a Egipto, que depende de la importación de gas natural para gran parte de su generación eléctrica y buscaba reactivar la economía tras obtener un rescate global de 57 mil millones de dólares y devaluar su moneda en 2024.

Otras restricciones incluirán apagar carteles publicitarios iluminados y reducir la iluminación pública al mínimo seguro. Muchos edificios gubernamentales también cerrarán a las 18 horas, mientras que las autoridades evalúan imponer el trabajo remoto uno o dos días por semana tanto para el sector público como el privado.

“Debemos comenzar a racionar la cantidad de combustible y electricidad que usamos”, declaró Madbouly. Las medidas serán revisadas tras un mes y, “si Dios quiere, si la crisis termina”, se revertirán, añadió.

Egipto reducirá el consumo eléctrico para ahorrar energía. Foto: REUTERS

“Intentamos manejar la situación de manera gradual” para no desestabilizar la economía, dijo el primer ministro, quien señaló además que limitar el consumo de energía es preferible a volver a aumentar los precios de los combustibles, como hizo el gobierno la semana pasada.