Tutankamón, faraón, arqueología, Egipto. Foto: Pixabay.

“Ciencia y Fantasía. Egiptología y egiptofilia en la Argentina”, la exposición del Museo Nacional de Bellas Artes que está causando furor como plan turístico en Buenos Aires, seguirá en exhibición hasta el 19 de abril, según lo informó la Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli.

La decisión se tomó luego de ver el rendimiento excepcional en público y crítica que tuvo la muestra. Superó los 200.000 visitantes y consolidó un hito de dimensiones históricas: por primera vez en el país se exhiben en un mismo recorrido más de 180 piezas originales y documentos que dan cuenta de la pasión argentina por la cultura surgida del río Nilo.

Curada por Sergio Baur y José Emliio Burucúa, se propone un viaje que cruza ciencia, historia, arte y fascinación popular.

En el pabellón se pueden ver sarcófagos auténticos, papiros, estatuillas, máscaras funerarias, amuletos y piedras con jeroglíficos. Se suman calcos de esfinges y bustos, vasijas y una gran selección de libros, revistas, afiches y fotografías.

Tutankamón, faraón, arqueología, Egipto. Foto: Pixabay.

El relato que recorre la propuesta parte desde el archivo reunido por Alfredo González Garaño y Marieta Ayerza, hoy en la Academia Nacional de Bellas Artes, que documenta su viaje por Egipto en 1926, en plena fiebre global por el hallazgo de la tumba de Tutankamón, durante 1922.

Egipto en la cultura local: de Borges a Xul Solar

Pero no todo es erudición e intelectualismo en la exposición. La muestra también analiza cómo aparece Egipto en la cultura popular a través de artistas como Jorge Luis Borges, Xul Solar, Manuel Mujica Lainez, Lucio V. Mansilla y Oliverio Girondo.

La egiptofilia, esto es, la obsesión por la cultura de Egipto, impulsó que el tema sea analizado seriamente por científicos y universitarios. El historiador Abraham Rosenvasser sentó bases que se sostienen en las universidades de Buenos Aires y La Plata.

Entre los materiales audiovisuales, se proyecta “De la Nubia a La Plata”, documental de Ricardo Preve sobre la misión liderada por Rosenvasser entre 1961 y 1963 en el complejo de Aksha. Se exhiben imágenes, croquis y dibujos de expediciones históricas y vigentes.

Pirámide de Guiza, Egipto. Foto: Unsplash.

El recorrido suma un ensayo fotográfico de Facundo de Zuviría sobre arquitectura porteña inspirada en pirámides, obeliscos y otras formas egipcias. “Es la primera vez que se reúnen piezas tan significativas del Antiguo Egipto en el país”, destacó el director del MNBA, Andrés Duprat.

Muestra de Egipto en el Museo de Bellas Artes: días, horarios y cómo conseguir entradas

La prórroga acompaña un auge global por el legado egipcio, visible en la apertura del Gran Museo Egipcio en El Cairo y en muestras como “Egipto divino” del MET. La exposición puede visitarse en Av. Del Libertador 1473, de martes a viernes de 11 a 19.30 (último ingreso) y sábados y domingos de 10 a 19.30, hasta el 19 de abril de 2026.

La entrada es libre y gratuita, aunque el museo acepta contribuciones voluntarias.