Una enigmática “puerta secreta” en una pirámide de Egipto reaviva una antigua teoría arqueológica

El descubrimiento forma parte del proyecto internacional ScanPyramids, una iniciativa que usa tecnología de punta para explorar el interior de los monumentos egipcios. Las herramientas permiten observar lo recóndito de estructuras sólidas con gran precisión.

Pirámides de Egipto. Foto: Unsplash.

A lo largo de la historia, las pirámides de Egipto fueron un símbolo de misterios y secretos que, hasta la actualidad, desconciertan a los investigadores. En este marco, un nuevo hallazgo en la pirámide de Micerino, la menor de las tres estructuras de Guiza, reavivó la incertidumbre.

Un equipo conjunto de la Universidad de El Cairo y la Universidad Tecnológica de Múnich (TUM) identificó dos anomalías llenas de aire en el interior de la pirámide de Menkaura, conocida como Micerino, en honor al faraón que ordenó su construcción.

El descubrimiento forma parte del proyecto internacional ScanPyramids, una iniciativa que usa tecnología de punta para explorar el interior de los monumentos egipcios sin dañarlos.

El descubrimiento forma parte del proyecto internacional ScanPyramids. Foto: Unsplash.

Previo a dicho hallazgo, se creía que la única entrada a la pirámide de Micerino estaba al norte. Sin embargo, los arqueólogos notaron en la cara este un área de granito pulido (fino), similar al marco de un acceso principal.

Los investigadores emplearon tres técnicas no invasivas: georradar, ultrasonidos y tomografía de resistividad eléctrica (ERT), herramientas que permiten observar lo recóndito de estructuras sólidas con gran precisión.

Los resultados confirmaron la existencia de dos cavidades bajo la fachada este, la cual mira hacia el río Nilo, lo que refuerza la teoría de Stijn van den Hoven, un investigador que planteó dicha hipótesis en 2019.

Las características de las cavidades descubiertas en Micerino

Una se encuentra a 1,4 metros de profundidad detrás de la fachada y mide 1 metro de alto por 1,5 de ancho; la otra, más pequeña, se localiza a 1,13 metros con unas dimensiones de 0,9 por 0,7 metros.

Ambos se encuentran justo detrás de una gran zona rectangular de la fachada, que mide 4 metros de alto por 6 metros de ancho, situada cerca de la base del monumento.

Los resultados confirmaron la existencia de dos cavidades bajo la fachada este de la pirámide Micerino. Foto: Unsplash.

Este reciente descubrimiento se suma al hallazgo del año pasado, cuando el mismo proyecto validó la existencia de un corredor oculto en la Pirámide de Keops.

Si bien generó un gran entusiasmo en la comunidad científica, los expertos no revelaron que otras curiosidades encontraron en el interior de los pasadizos ni confirmaron si esta “puerta secreta” formará parte de las rutas accesibles al público en el futuro.