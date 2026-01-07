Entre sierras y paisajes únicos: el parque acuático de Córdoba que estrenó una “alfombra mágica gigante” para el verano

Con toboganes, piletas para todas las edades y su nueva atracción, el parque combina diversión, naturaleza y comodidad, ofreciendo además cabañas para quienes quieran pasar más de un día en contacto con las sierras.

Parque Acuático "Valle Encantado". Foto: valleencantado.com.ar.

Con la llegada del verano, Córdoba se prepara para recibir a familias y visitantes que buscan alternativas para escapar del calor. Una de ellas es el parque acuático Valle Encantado, ubicado en Las Rabonas, a aproximadamente dos horas de la capital provincial.

El complejo combina diversión, naturaleza y comodidad: cuenta con toboganes de diferentes niveles, piletas, juegos infantiles, bares y cabañas para hospedarse. Además, su ubicación al pie de las sierras permite disfrutar de vistas panorámicas del paisaje.

Nuevas atracciones y diversión para todas las edades

Valle Encantado ofrece propuestas para chicos y grandes: desde piletas infantiles con toboganes de tres metros de altura, hasta desafíos para los más aventureros como el tobogán Kamikaze, de nueve metros. Entre las novedades del parque se destacan:

Tobogán Tornado y Huracán: toboganes entrelazados de 30 y 40 metros, con curvas y emoción asegurada.

Torre de clavados: plataforma de saltos con dos niveles y pileta de cuatro metros de profundidad.

Tobogán Familiar y Tobogán Ciclón: opciones para deslizarse solo o acompañado, con diseños innovadores y diferentes largos.

Tobogán Zonda y Tobogán Volador: toboganes altos y extensos para quienes buscan mayor adrenalina.

Alfombra Mágica Gigante: la novedad de la temporada, un tobogán de 52 metros de largo y dos de ancho, en el que se pueden deslizar dos personas a la vez hacia la pileta.

Acquadance: clases de baile y diversión en el agua dictadas diariamente por una profesora.

Precios de entradas y acceso

Para quienes deseen pasar el día, el parque ofrece entradas diferenciadas según edad y forma de pago. Los valores generales a partir de los 5 años son:

Efectivo: $25.000 por persona.

Tarjeta o transferencia: $30.000 por persona.

Los visitantes que se hospeden en las cabañas del complejo ingresan de forma gratuita a todas las atracciones.

Cómo llegar al parque

En auto, se puede acceder desde la ciudad de Córdoba por la Ruta Nacional 20, continuando por el Camino de las Altas Cumbres y luego la Ruta Provincial 14 hasta Las Rabonas.

Allí, los carteles amarillos con la inscripción “Valle Encantado” guían a los visitantes hacia el parque.

En transporte público, se recomienda tomar un colectivo hasta la terminal de Las Rabonas y desde allí desplazarse por la calle que asciende hacia la montaña hasta llegar al predio.