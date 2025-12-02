Playa, pesca y buena gastronomía: el tesoro histórico y natural ideal para una escapada a solo dos horas de Buenos Aires

Para los amantes de la historia y la naturaleza, este pueblo cuenta con una Reserva Natural e Histórica protegida, que tiene un museo donde se exhiben elementos arqueológicos.

San Pedro. Foto: buenosaires.tur.ar

En la provincia de Buenos Aires, a tan solo dos horas de la Ciudad Autónoma, se encuentra un tesoro histórico y natural ideal para quienes realicen una escapada: Vuelta de Obligado. Este paraje, conocido por ser el sitio donde en 1845 las fuerzas de la Confederación Argentina defendieron por primera vez la soberanía nacional tras la Guerra de la Independencia, se convirtió en un destino turístico de los más recomendados.

Ubicado a 20 kilómetros de San Pedro, el acceso a Vuelta de Obligado es fácil desde diversas direcciones. Los visitantes provenientes de Buenos Aires pueden tomar la Ruta 1001, mientras que aquellos que llegan desde Rosario ingresan por la Ruta 191. Ambos caminos llevan directamente al pueblo.

Playa, historia y naturaleza: el pueblo desconocido a dos horas de CABA que invita a relajarse Foto: Redes

Al conocer Vuelta de Obligado, los turistas son recibidos por un paisaje encantador que combina modernas cabañas turísticas con la arquitectura tradicional del pueblo. Además, recientemente se inauguró una playa pública en una ubicación privilegiada a orillas del río Paraná, brindando a los visitantes la oportunidad de disfrutar del sol y las aguas tranquilas.

Sin embargo, la infraestructura turística de Vuelta de Obligado no se limita solo a la playa: la calle principal conduce directamente al río, donde se encuentran servicios como baños, estacionamiento y áreas deportivas para jugar fútbol y vóley. Además, los restaurantes locales ofrecen una variedad gastronómica que va desde platos tradicionales hasta pescado fresco de la región.

Para los amantes de la historia y la naturaleza, este destino ofrece aún más atractivos. El pueblo cuenta con una Reserva Natural e Histórica protegida, que tiene un museo donde se exhiben elementos arqueológicos de la Batalla de Vuelta de Obligado, conservados gracias al trabajo de la Universidad Nacional de Luján. Además, el bosque central de la reserva aloja especies de árboles únicas en la región, convirtiéndola en un paraíso para el avistamiento de aves y el astroturismo.

Monumento de San Pedro a los héroes de la batalla de Vuelta de Obligado, en el sitio en donde se celebró la misma

Los entusiastas de la pesca también encontrarán en este lugar un destino ideal. Con una renovada bajada de lancha y la posibilidad de contratar guías de pesca autorizados, los visitantes pueden disfrutar de una jornada en las aguas del río Paraná, famosas por su abundante pique.

Cómo llegar a Vuelta de Obligado