Más allá de las Cataratas del Iguazú: las 7 cascadas más impresionantes de Argentina que deslumbran

Entre los lugares más visitados de nuestro país se encuentra el Parque Nacional Iguazú, que alberga una de las siete maravillas naturales del mundo. Sin embargo, también hay otros sitios que impresionan con sus saltos de agua y una belleza única.

Salto del Agrio, Neuquén. Foto: Instagram @astropolo_

Sin dudas, Argentina es un país lleno de contrastes naturales que deslumbran: desde los paisajes de verdes frondosos de la selva misionera, hasta las tierras de tonos cálidos del norte y la inmensa Patagonia, con lugares verdaderamente únicos. Todos ellos atraen a turistas de todo el mundo.

Entre los lugares más visitados de nuestro país se encuentran las Cataratas del Iguazú, reconocidas como una de las siete maravillas naturales del mundo. Sin embargo, también hay otros sitios que impresionan con sus saltos de agua y una belleza única.

Paseo de Luna Llena en las Cataratas del Iguazú. Foto: Tripadvisor.

Si ya visitaste el Parque Nacional Iguazú y quedaste maravillado por la inmensidad del lugar, hay otros destinos que vale la pena conocer, donde el esplendor natural se manifiesta en su máximo punto.

Los 7 saltos de agua más deslumbrantes de Argentina

Cascada del Río Colorado - Salta

Ubicada en la Quebrada de San Lorenzo, cerca de la ciudad de Salta, esta serie de cascadas y pozos de agua cristalina es ideal para caminatas y senderismo. Allí, se puede realizar trekking y senderismo por la quebrada, bañarse en pozos naturales de agua, observas las aves y la fauna en plena selva de yungas y fotografiar paisajes con vistas espectaculares.

Cascada del Río Colorado, Salta. Foto: Instagram @cascadas_del_riocolorado

Cascada Escondida - Misiones

En medio de la selva misionera, esta cascada menos conocida ofrece un entorno natural espectacular. Se pueden realizar caminatas por la selva en un entorno virgen, explorar la flora y fauna típica de la región, bañarse en el arroyo (si el caudal lo permite) y realizar un picnic o acampar en zonas cercanas.

Cascada del Arroyo Agrio - Neuquén

En la Patagonia, cerca de Caviahue, esta cascada se destaca por sus aguas de color rojizo debido a la presencia de minerales volcánicos. Es un lugar ideal para hacer trekking con vistas al volcán Copahue, fotografiar los contrastes de color y relajarse en las termas de Copahue, que se encuentran muy cerca.

Caviahue – Copahue, Neuquén. Foto NA.

Cascada de Los Alerces - Chubut

Dentro del Parque Nacional Los Alerces, esta cascada rodeada de bosques centenarios es una de las más bellas de la región. Allí se puede realizar senderismo por el Parque Nacional Los Alerces, pasear en lancha por el lago Menéndez para acceder a la cascada, explorar la flora y la fauna y andar en kayak.

Cascada Los Alerces. Foto @tripinargentina.

Salto Encantado - Misiones

Con una caída de unos 64 metros, esta cascada es una de las principales atracciones del Parque Provincial Salto Encantado. En este sitio, se pueden realizar recorridos por los senderos donde vale la pena detenerse en miradores panorámicos y realizar caminatas nocturnas guiadas por la selva.

Parque Nacional Salto Encantado, Misiones. Foto: Instagram @parquesaltoencantado

Cascada Inacayal - Neuquén

Cerca de Villa La Angostura, esta cascada ofrece una vista impresionante, especialmente en primavera y verano. Además, vale la pena visitar otros saltos de agua cercanos como la Cascada Río Bonito. También, se pueden realizar paseos en bicileta por la montaña o trekking por los bosques patagónicos.

Cascada Inacayal, Neuquén. Foto: Instagram @valmanion.ch

Cascada Los Chorrillos - Córdoba

En el valle de Punilla, esta cascada de unos 115 metros de altura es una de las más altas de la provincia. Allí, se puede realizar trekking de dificultad media por el valle de Punilla, escalada en las paredes rocosas, bañarse en piletones naturales y picnic en las zonas.

Reserva Los Chorrillos, Córdoba. Foto: Instagram @reservaloschorrillos

Todos estos sitios tienen algo en común: la naturaleza se manifiesta en su máximo esplendor. Por eso, tanto para los amantes de la aventura como para quienes buscan conocer escenarios deslumbrantes, vale la pena hacer una visita.