Gastronomía más allá de la inmensidad de las Cataratas: los 4 mejores lugares para comer en Puerto Iguazú

En una zona donde la gastronomía está influenciada por los países vecinos (Brasil y Paraguay) lo que más se come es asado y pescado. Los postres también son muy especiales.

La belleza de las Cataratas del Iguazú. Foto: Archivo Canal 26

Visitar las Cataratas es un paseo clásico que se hace al menos una vez en la vida. Un paseo lleno de actividades que favorecen la inmersión en la rica y variada naturaleza de la selva subtropical, la potencia del agua al caer y también disfrutar de la gastronomía local.

Puerto Iguazú es una ciudad que limita con Brasil y Paraguay, por lo que tiene una gran riqueza gastronómica que combina productos frescos de la zona con pesca, carnes asadas y un toque de sabores de sus vecinos en platos deliciosos. Aquí los destacadas para aprovechar y conocer en este enclave misionero.

Lo mejor del Parque Nacional Iguazú

La visita toma un día como mínimo. Para recuperar energías hay varios bares y restaurantes distribuidos en el trazado del Parque Nacional. Sin embargo, el más destacado es Fortín Cataratas, que se ubica en el centro gastronómico más cercano a la Garganta del Diablo. Es un quincho enorme que ofrece tenedor libre que se abona al ingreso ($43.600).

Incluye comida con servicio asistido: ensaladas y verduras de todo tipo, parrilla muy nutrida y un parrillero que interpreta exactamente lo que el comensal quiere, así como acompañamientos varios. El postre (helado o budín de pan) y las bebidas se pagan aparte, a la salida.

Para ser un restaurante turístico que siempre está lleno (pese a ser muy amplio) por la cantidad de visitantes que tiene el parque, es muy bueno, la comida es rica y fresca, y el helado (solo dos gustos: flan con dulce de leche y chocolate con chispas) sabroso, seguramente casero. Si piensan pasar el día en el Parque Nacional Iguazú, no duden en elegirlo para el momento de la pausa.

En Fortín Cataratas el helado es casero. Foto: Pato Daniele

Web : www.fortincataratas.com.

Teléfono : +54 3757 491040.

WhatsApp: +549 3757 432717.

En pleno corazón de Puerto Iguazú

Te Amaré Maitena es un restaurante ubicado en una curiosa zona de Puerto Iguazú: las siete esquinas. Es el favorito de los locales por la variedad que tiene. Aprovecha su amplio salón y también la terraza que lo rodea, una vereda en altura en la que hay gran cantidad de mesas, iluminación de boliche y música para bailar a cargo de un experimentado DJ que está allí mismo.

Te Amaré Maitena. Foto: Pato Daniele

Ofrece tragos, picadas, pizzas, sushi y opciones saludables. Carnes y pescados es lo que más sale. Es un buen punto de reunión para ver cómo se divierte el iguacense, ya que está en pleno centro. La atención es buena, aunque a veces las mozas se ven superadas por la cantidad de gente. Especial para tomar la merienda y ver el movimiento constante de la zona de compras aledaña.

La provoleta de Te Amaré Maitena en Puerto Iguazú. Foto: Pato Daniele

Está en Av. Brasil y Perito Moreno.

Teléfono : +54 3757 423 562.

Web: www.teamaremaitena.com.

La gastronomía de los hoteles

El Mercure Iguazú Irú está ubicado en plena selva Iriapú, pero a la vez a pasos de todas las actividades turísticas de la zona. Desde que abrió, su cocina está comandada por el chef Oscar Espíndola, un misionero que se formó en Buenos Aires y lleva varios años diseñando las delicias que saborean huéspedes y visitantes, tanto en el nutrido pool bar como en el restaurante de 70 cubiertos que es de primer nivel.

Cous Cous al estilo Mercure Iguazú Irú. Foto: Pato Daniele

El propio Espíndola remarca que la materia prima que se usa en su cocina es de la zona, tanto el cerdo que prepara en la Trilogía de Carnes (junto a tira de asado y picaña, bien acompañadas por mandioca frita), los pescados de río que sirven (surubí, pacú y dorado) se combinan con frutas y verduras del lugar: “Damos prioridad al producto regional y de la zona. Renovamos el menú cada seis meses y hay elementos que no podemos quitar, como el bife de chorizo que es un corte argentino que el viajero internacional busca. En este caso, le modificamos la guarnición, la forma de cocción o la salsa, para modificarlo un poco”.

Los imaginativos postres del Mercure Iguazú Irú. Foto: Pato Daniele

Las pastas son caseras y los postres tienen una presentación casi lúdica que hace que entren por los ojos y se saboreen de otra manera. Además, hay que destacar que la atención es cálida y solícita, acorde con un hotel de 5 estrellas. Recomendados: además de la Trilogía de carnes que alude al hito tripartito aunando materias primas representativas de Argentina, Paraguay y Brasil, el cous-cous con vegetales, un plato fresco y nutritivo para el almuerzo, la Bruschetta verde con burrata y jamón crudo, y el Bife de chorizo cocinado y presentado sobre guarnición de humita que es una delicia. Los postres son presentados de manera magistral y entre ellos hay con cremas a base de yerba mate o yacaratiá, la única madera que existe en el mundo que es comestible y, por supuesto, es originaria de Misiones.

El hotel Mercure está en Selva Iryapu S N Predio 600 Has, Puerto Iguazú, Misiones.

Teléfono : (03757) 49-3300.

Instagram: @mercureiguazu.

La mejor parrillada de la ciudad

El Iguazú Grand Resort es un hotel cálido y confortable que está rodeado de una naturaleza exuberante. Cuenta con amplias habitaciones con vista a los jardines y una gama de servicios pensados para favorecer estadías familiares. Su gastronomía se reparte en dos restaurantes, La Terraza y El Jardín (que abre viernes, sábados y domingos), y está pensada para sorprender con la cocina de origen a través de platos elaborados con ingredientes orgánicos de producción local, todo diseñado por el chef Ariel Zalazar.

En la mesa iguacense no puede faltar el plato de pescado. Foto: Pato Daniele

Particularmente La Terraza recibe a huéspedes y a personas que no se alojan allí, ofreciendo un ambiente rústico especializado en parrilla ejecutada con carnes maduradas y platos gratinados maravillosos. Se especializa en ofrecer una experiencia culinaria especial que se disfruta con vistas a las piscinas.

Imperdible coliflor gratinado en el restaurante La Terraza de Iguazú Grand. Foto: Pato Daniele

Aquí la atención es magnífica y atenta al más mínimo detalle, mientras los platos de pescado asado o la parrillada para compartir son los más elegidos. Reciben con una copa de bienvenida y recomiendan los camarones con una salsa levemente picante, así como el coliflor gratinado que merece el aplauso. En cuanto a las carnes y achuras asadas, son de primer nivel. Por supuesto que también tienen pescados de la zona, el surubí grillado y servido con verduras asadas, y postres que no se quedan atrás. El destacador es el Milhojas, que es una presentación originalísima del queso y dulce bien argentino.

Restaurante La Terraza de Iguazú Grand. Foto: Pato Daniele

Está en Hipólito Yrigoyen 1002-1100, Puerto Iguazú.

WhatsApp: (03757) 443973.

Mail: Central2@iguazugrand.com.