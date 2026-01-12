La checklist clave para que los jubilados viajen tranquilos. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Viajar es, para muchos jubilados argentinos, una oportunidad largamente esperada: más tiempo disponible, menos apuro y la posibilidad de conocer destinos postergados.

Sin embargo, para que la experiencia sea realmente disfrutable, hay aspectos básicos que no pueden quedar librados al azar. Documentación en regla, medicación organizada y un seguro de viaje acorde a la edad y las necesidades de salud conforman una checklist imprescindible antes de hacer las valijas.

La checklist clave para que los jubilados viajen tranquilos. Foto: Grok AI.

Documentación: el primer paso para evitar problemas

Aunque se trate de viajes dentro del país, contar con el DNI vigente y en buen estado es indispensable. En muchos hoteles, terminales de transporte y centros de salud se solicita identificación, por lo que llevarlo siempre encima es clave.

En el caso de quienes viajan al exterior, es fundamental verificar:

Pasaporte vigente , con al menos seis meses de validez.

Visas o permisos especiales , según el destino.

Certificados de cobertura médica o formularios específicos, como los exigidos en algunos países limítrofes.

También se recomienda llevar copias físicas y digitales de la documentación importante, guardadas en lugares distintos, para actuar con rapidez ante una pérdida o robo.

Contar con el DNI vigente y en buen estado es indispensable para viajar fuera y dentro del país. Foto: NA.

Medicamentos: organización y previsión

Para los jubilados que siguen tratamientos médicos, este punto es central. Nunca se deben despachar medicamentos en el equipaje que va en bodega, especialmente en viajes largos o en avión. Lo ideal es llevarlos siempre en el equipaje de mano.

La checklist básica incluye:

Medicación suficiente para todo el viaje, con un margen extra de días .

Recetas médicas actualizadas , preferentemente con el nombre genérico del medicamento.

Una lista escrita con dosis, horarios y posibles alergias.

En viajes largos, consultar previamente si los medicamentos están disponibles en el destino.

En el caso de tratamientos específicos o complejos, los especialistas recomiendan hablar con el médico antes de viajar, para ajustar dosis, evaluar cambios de rutina y prevenir descompensaciones.

Nunca se deben despachar medicamentos en el equipaje que va en bodega.

Seguro de viaje: una inversión, no un gasto

Uno de los errores más frecuentes es subestimar la importancia del seguro. Contar con una cobertura médica adecuada es clave, incluso para viajes dentro de Argentina, donde la atención privada puede implicar costos elevados.

Al elegir un seguro, los jubilados deben prestar atención a:

Cobertura médica sin límite bajo , especialmente para mayores de 60 años.

Atención por enfermedades preexistentes.

Traslados sanitarios y asistencia las 24 horas.

Cobertura por cancelaciones, demoras o pérdida de equipaje.

Para quienes viajan con frecuencia, existen planes anuales que resultan más convenientes y brindan tranquilidad durante todo el año.

Uno de los errores más frecuentes es subestimar la importancia del seguro médico. Foto: NA.

Otros puntos a tener en cuenta

Además de los aspectos centrales, conviene sumar a la lista:

Teléfonos de emergencia y contactos familiares.

Información sobre hospitales y clínicas cercanas al destino.

Uso de calzado cómodo y ropa adecuada para evitar lesiones.

Ritmos de viaje realistas, con pausas y tiempos de descanso.

Viajar después de la jubilación no solo es posible, sino cada vez más habitual. Con una planificación cuidadosa y una checklist bien armada, el descanso y el disfrute están mucho más cerca, permitiendo que el viaje sea una experiencia placentera, segura y sin sorpresas.