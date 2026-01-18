Fiesta del Churro en Buenos Aires. Foto: Freepik

La Fiesta del Churro es un evento popular anual que se lleva a cabo en Villa Iris, en el partido de Puan (Provincia de Buenos Aires, Argentina). El evento es para festejar este alimento icónico y ofrecer degustaciones de churros caseros, ferias, música y espectáculos.

El evento tiene fecha para el 31 de enero y contará con la participación destacada de la banda Los Charros, junto a otros artistas, y más de 15.000 churros en un solo día.

Además, uno de sus atractivos principales es el concurso estrella: competencias para ver quién come más churros en menos tiempo, sumado a feria, espectáculos y ambiente familiar.

Fiesta del Churro 2026. Video: Instagram/fiestadelchurrovillairis

Qué habrá en la Fiesta del Churro

Miles de churros recién hechos (dulces, rellenos, clásicos)

Stands gastronómicos con productos regionales

Shows y espectáculos

Concursos temáticos vinculados al churro

Cabe destacar que la fiesta se realiza en el Polideportivo Municipal Villa Iris y la entrada anticipada tiene un valor de $10.000. Para más información sobre los puntos de venta, se puede consultar el Instagram del festival (@fiestadelchurrovillairis).

Fiesta del Churro 2026. Foto: Instagram/fiestadelchurrovillairis

Cómo llegar desde CABA a Villa Iris

Para viajar desde CABA hasta Villa Iris, en el partido de Puan, una de las opciones más prácticas es hacerlo en auto, ya que la distancia ronda los 600 kilómetros y el viaje suele demorar entre 6 y 7 horas

Primero hay que tomar la Autopista Riccheri y luego la Autopista Ezeiza–Cañuelas para conectar con la Ruta Nacional 3, que atraviesa varias ciudades del interior bonaerense hasta llegar a la zona de Pedro Luro. Desde allí hay que acceder por rutas provinciales hacia Villa Iris.

Otra alternativa es viajar en micro, aunque no suele haber servicios directos a Villa Iris. Lo más común es viajar hasta localidades cercanas como Puan, Darregueira o incluso Bahía Blanca, ciudades a las que llegan empresas habituales del transporte de larga distancia. Desde esos puntos se puede continuar en combi, micro regional o taxi hasta Villa Iris.

Qué alojamientos ofrece la localidad de Villa Iris

Respecto al alojamiento, Villa Iris es una localidad pequeña y su oferta es limitada, especialmente durante la Fiesta Provincial del Churro, un evento que en 2026 se realiza el 31 de enero y que convoca a miles de personas, llegando a consumirse más de 15.000 churros en una sola jornada, además de contar con concursos, espectáculos y un ambiente familiar muy concurrido.

Fiesta del Churro. Foto: Argentina.gob.ar

Por ese motivo, muchas personas optan por hospedarse en localidades cercanas. Puan, ubicada a unos 30 o 35 minutos, ofrece hoteles, hosterías y cabañas, especialmente en la zona de la laguna, donde hay más opciones turísticas y un entorno agradable. Otra alternativa muy cercana es Darregueira, a unos 20 minutos, con hoteles y posadas que suelen tener mayor disponibilidad en temporada alta.

Bahía Blanca, aunque queda a aproximadamente dos horas, también es una opción, ya que ofrece la mayor variedad de alojamientos, incluyendo hoteles de distintas categorías, hostels y departamentos temporarios, lo que la convierte en una buena base si se busca más infraestructura o se viaja en grupo.