Un fenómeno solar paradisíaco convierte el lugar en una parada irresistible

La costa atlántica bonaerense tiene un encanto único que cautiva a quien la visita. Sus hermosas playas y aguas refrescantes son el lugar predilecto para disfrutar de las vacaciones de verano. En uno de sus balnearios existe un lugar único en el mundo donde el sol sale por el mar y se pone sobre el río.

Se trata de Punta Rasa, un paisaje natural extraordinario que combina playa, dunas, pastizales y humedales en un mismo punto geográfico. El fenómeno se explica por su ubicación precisa: Punta Rasa marca el límite exterior del Río de la Plata y el inicio del Mar Argentino.

Esa es la razón por la cual quienes llegan temprano pueden ver el amanecer sobre el océano, y llegado el final del día, disfrutar del atardecer en el río.

Reserva Natural Municipal Punta Rasa.

Punta Rasa está ubicado al sur de la bahía de Samborombón y en el extremo norte del cabo San Antonio, a solo 17 kilómetros de San Clemente del Tuyú. Es una salida ideal si se quiere disfrutar de una visita diferente durante las vacaciones.

Si bien se encuentra dentro del Partido de La Costa, consiste en un área completamente natural y sin urbanización. No hay hoteles, restaurantes ni construcciones permanentes. Su estado casi silvestre, de naturaleza intacta, se convierte en el punto más seductor de la propuesta.

Además, el cruce de agua dulce y salada genera un ecosistema único, con playas abiertas al océano, zonas bajas inundables, juncales y dunas costeras. La combinación no es solo la razón científica detrás del fenómeno solar, sino que también explica la rica biodiversidad que concentra la zona.

Su falta de edificación tiene otra causa. Punta Rasa fue declarada Reserva Natural e incorporada en 1997 a la lista de Humedales de Importancia Internacional, una distinción fundamental para su protección.

Punta Rasa, el aeropuerto animal

Reserva Natural Municipal Punta Rasa.

Uno de los mayores centros migratorios del país no está ubicado en Ezeiza. Tampoco en Aeroparque ni en ninguna de las fronteras con los países limítrofes, sino en la costa atlántica. Punta Rasa es un centro neurálgico en la ruta de las aves, que año tras año llegan desde Canadá y Alaska y continúan viaje hasta Tierra del Fuego, utilizando la playa argentina como estación de descanso y alimentación.

En el área conviven:

Chorlos playeros

Gaviotas

Aves costeras migratorias

Cangrejos y fauna de humedal

Zorros grises, hurones y cuises.

Como se trata de una reserva natural, todos los animales viven libremente, y es habitual encontrarlos entre los juncos o pastizales, especialmente en los horarios menos turísticos.

¿Qué hacer en Punta Rasa?

Reserva Natural Municipal Punta Rasa.

Los puntos fuertes de la localidad son la desconexión de la vorágine citadina y su pleno contacto con la naturaleza. No es un destino para alojarse; de hecho, no tiene hoteles, sino para visitar durante el día.

La mayoría de los turistas llega para caminar, observar aves, sacar fotos y, sobre todo, contemplar los atardeceres sobre el río.

Otra gran atracción son los deportes de viento. Kitesurf y Windsurf son ampliamente practicados en el lugar. Las condiciones suelen ser óptimas, aunque se recomienda extremar precauciones cuando sopla el llamado “viento de tierra”, ya que puede volver el mar más peligroso y se han registrado accidentes.

¿Qué es el viento de tierra?

El viento de tierra, también llamado brisa terrestre o terral, es el viento que sopla desde la tierra hacia el mar durante la noche o al atardecer, causado porque la tierra se enfría más rápido que el agua, creando una zona de alta presión sobre la tierra y baja presión sobre el mar, lo que hace que el aire frío de la tierra se mueva hacia el mar, ocupando el espacio del aire más cálido que se eleva.

Esto puede resultar riesgoso para los deportistas cuyas actividades encuentren en el viento un gran factor de influencia, siendo el Windsurf o Kitesurf grandes ejemplos.