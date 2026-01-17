Repavimentación de la Ruta 26 en Neuquén Foto: Dirección Vialidad Neuquén

El gobernadorde Neuquén, Rolando Figueroa, recorrió personalmente las obras de pavimentación de la Ruta Provincial 26, en el tramo que une Caviahue con el empalme de la RP 27. Se trata de una obra clave para mejorar la conectividad en uno de los principales destinos turísticos neuquinos y presenta un avance acumulado superior al 10%.

La obra abarca una extensión de 5,3 kilómetros y está a cargo de la UTE Autovía-Arco. Fue retomada a mediados de octubre tras el receso invernal y tiene un plazo de ejecución de doce meses corridos, sin tener en cuenta la veda climática.

Figueroa anticipó que está previsto proyectar una segunda etapa para llegar por pavimento a la villa de Copahue. El objetivo principal es garantizar la transitabilidad permanente hacia el centro termal -uno de los principales destinos turísticos neuquinos-, superando los obstáculos que históricamente han impuesto las heladas y la acumulación de nieve.

Por su ubicación, esta obra vial implica un diseño de ingeniería adaptado específicamente a las exigencias extremas de la zona cordillerana.

Nazareno Castinelli Montelpare, a cargo de la inspección por parte de Vialidad Neuquén, explicó que las condiciones climáticas rigurosas y la amplitud térmica del lugar fueron determinantes al definir el paquete estructural a utilizar.

Cómo es el pavimento utilizado en Neuquén

La obra tendrá 24 centímetros de base granular drenante anticongelante, diseñada para evitar congelamiento por frío extremo; se le incorporará una membrana de polietileno de 200 micrones bajo la losa para asegurar la vida útil de la estructura y se ejecutará una calzada de hormigón de 20 cm de espesor.

Se utilizará, además, una tecnología innovadora para el pavimento en la región: micro fibras que se incorporan al cuerpo de hormigón para prevenir fisuras superficiales y dotarlo de mayor resistencia.

Repavimentación de la Ruta 26 en Neuquén Foto: Dirección Vialidad Neuquén

Un proyecto integral

El proyecto que se está ejecutando no solo contempla la carpeta asfáltica, sino que incluye una transformación total del entorno vial: prevé la construcción de una nueva rotonda con cordones y cunetas de hormigón, así como la instalación de barandas metálicas de contención, señalización vertical y demarcación horizontal y alcantarillas para garantizar el drenaje.

Además, está proyectado el tendido de fibra óptica en coordinación con organismos competentes, potenciando la conectividad digital de la región.

Para este año el Gobierno provincial planea iniciar obras de pavimentación por un total de 264 kilómetros que, sumados a los 400 ya ejecutados, comprenden 664 kilómetros en distintas rutas de la provincia finalizados, licitados o en ejecución durante los cuatro años de gestión.

Repavimentación de la Ruta 26 en Neuquén Foto: Dirección Vialidad Neuquén

La cifra representa un récord histórico, teniendo en cuenta que en Neuquén se han construido 1.200 kilómetros de rutas provinciales a lo largo de su vida institucional.