Vacaciones en cruceros, una opción ideal para jubilados Foto: Freepik

El cartel en el aeropuerto porteño sorprende: los pasajeros de la aerolínea brasileña Gol que sean mayores de 60 tienen prioridad en el embarque. No es que los consideren “viejos” a una edad todavía vital, sino tema de respeto y una ley de Brasil. Se trata de una práctica arraigada que incluye el pago de la mitad del ticket de ingreso a muchos sitios. Le dicen “un medio” a esta posibilidad y se consigue presentando un documento que contenga la fecha de nacimiento. Por eso, Brasil se convierte en un destino ideal de vacaciones para jubilados.

En Brasil, las personas mayores de 60 años tienen privilegios debido a leyes como el Estatuto del Anciano (Lei nº 10.741/2003) y la Política Nacional de Salud, que buscan protegerlos y mejorar su calidad de vida ofreciendo beneficios sociales, de salud y fiscales, como transporte gratuito o con descuento, prioridad en servicios, acceso a medicamentos y posibles exenciones de impuestos (IPTU), reconociendo su vulnerabilidad y contribución social.

Salvador de Bahía, Brasil. Foto: Worldpackers.

Traducido a los turistas, se pueden aprovechar algunos de estos beneficios como acceder al transporte público gratuito o con descuento, el 50 % de descuento en eventos culturales, cines, teatros y espectáculos.

A esto se suma la atención preferencial que brinda prioridad en trámites en servicios públicos y privados (hospitales, bancos, etc.). En el caso de las aerolíneas como Gol y LATAM, tienen preferencia en las filas de check-in, de embarque y en la entrega de equipaje.

Teniendo en cuenta que el transporte público en el país vecino no es el más barato, en los autobuses hay dos pasajes gratis por viaje para mayores y, si no quedan, se consigue un descuento del 50 % en el ticket que haya que comprar. Como adulto mayor se puede utilizar cualquiera de los ómnibus, trenes o metros de manera gratuita. Incluso los ómnibus intermunicipales en las ciudades más grandes cuentan con este beneficio.

Cómo acceder a los beneficios para mayores de 60 años en Brasil

Generalmente, sólo se requiere presentar un documento de identidad que demuestre la edad. En algunos estados existe la opción del transporte urbano gratuito para mayores de 65 años en autobuses, metro y otros servicios públicos que ofrecen algunas ciudades.

En algunos casos es necesario registrarse en algún puesto especifico para que entreguen un ticket electrónico para utilizarlo por 180 días, pero en otros, con presentar un comprobante de identidad es suficiente.

Rio de Janeiro. Foto: VisitRio.

Por el lado de los estacionamientos, públicos o privados, deben reservar el 5 % de sus espacios para personas mayores, que tendrán que tener señalización especial y deberán estar ubicados de forma que faciliten el acceso.

Y, como los adultos mayores no pueden estar mucho tiempo en filas ni en lugares públicos ni privados, todo establecimiento debe garantizarles atención preferencial. Como se puede ver, a partir de los 60 años en Brasil ya se pueden aprovechar los beneficios ofrecidos al igual que cualquier local.