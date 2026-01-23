Teatro Colón

El Teatro Colón, el emblemático teatro ubicado en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, es uno de los mejores del mundo. Vigente desde hace más de 100 años, reconocido por instituciones importantísimas como la UNESCO, es un lugar que vale la pena conocer. Durante el verano, aparece una oportunidad inmejorable con precios aptos para todos los bolsillos.

El Teatro Colón tiene un elenco estable en escena que se lleva todas las miradas junto a su infraestructura que representa el estilo ecléctico combinando influencias del Renacimiento Italiano, el Segundo Imperio Francés y el Art Nouveau.

Teatro Colón, Buenos Aires. Foto: NA (Damián Dopacio)

Su cartelera incluye ópera, ballet y conciertos sinfónicos. Actualmente, se presenta un homenaje al director de orquesta argentino, Astor Piazzolla, por precios accesibles para todos. Jueves, viernes, sábados y domingos del mes de enero está en cartelera “Astor, Piazzolla Eterno”.

La entrada más económica cuesta solo $9.000, que es la ubicación en el piso más alto, el 6to, donde se observa la presentación en vivo de pie. De allí, nace el nombre del sector “Paraíso de Pie”.

Cómo ir al Colón por sólo $9.000 pesos

Las entradas a $9.000 del Teatro Colón están disponibles para la temporada de verano en sus ciclos especiales para la accesibilidad de todos. Además, aquellos que son estudiantes o jubilados suelen tener un descuento adicional para casi cualquier exhibición en el histórico lugar.

Teatro Colón. Créditos: @damiancivale en Instagram.

La Filarmónica de Buenos Aires va modificando sus shows durante el año, aunque siempre hay una propuesta de primer nivel. Las vacaciones de verano son una buena chance para conocer el lugar y su música.

Cómo comprar las entradas

La página oficial del Teatro Colón te redirige a Plateanet, la plataforma oficial de venta. Además, la boletería presencial está abierta todos los días del año en Tucumán 1171, Ciudad de Buenos Aires. De lunes a sábado de 9 a 20 horas y los domingos y feriados de 9 a 17 horas.

Por otro lado, las visitas guiadas para conocer el lugar comienzan cada 15 minutos, duran 50 minutos y tienen un cupo de 40 personas. Se realizan de lunes a domingo de 10 a 16 horas.

Teatro Colón. Foto: teatrocolon.org

Cómo conseguir entradas con descuento: CUD, estudiantes y jubilados

El caso de aquellos que presenten en Certificado Único de Discapacidad (CUD) es especial, ya que las entradas se solicitan en primer lugar presencialmente y luego de manera virtual. El procedimiento comienza en la boletería del teatro, presentando:

Original o copia del CUD

Original o copia del DNI del titular

Correo electrónico y teléfono del beneficiario.

Las entradas se habilitan 14 días corridos antes del estreno del espectáculo, a partir de las 12:00 del mediodía. El paso a paso:

Ingrese a: https://entradasba.buenosaires.gob.ar

Inicie sesión con su usuario. Si no tiene cuenta, deberá registrarse con el mismo correo electrónico que informó al momento del alta en boletería.

Seleccione la función del espectáculo al que desea asistir.

Busque las entradas con valor $0 , correspondientes al cupo para personas con CUD ( ubicaciones en el Palco Balcón Lateral ).

El sistema validará sus datos. Si todo está en orden, podrá seleccionar su butaca y confirmar la entrada.

Importante : Si su CUD indica que requiere acompañante, seleccione dos entradas (el sistema emitirá ambas a su nombre).

El Certificado Único de Discapacidad. Foto: Municipalidad de Zapala.

Los estudiantes tienen beneficios significativos en el Teatro Colón, principalmente descuentos del 50% en entradas para funciones y visitas guiadas, presentando credencial y DNI, y a veces promociones especiales como ciclos para jóvenes menores a 30 años con acceso a charlas previas, acercando la ópera a nuevas generaciones, a menudo comprando presencialmente o con códigos online específicos.

Por su parte, los jubilados tienen el mismo descuento del 50% al que se puede acceder presentando el DNI y la credencial de jubilación en la boletería, aunque a veces hay promociones online especiales para ciclos específicos, como el Centro de Experimentación (CET) usando códigos como JUBILADOSCOLON.