Descubrir Córdoba de otra manera Foto: turismo Córdoba

La Costa Atlántica argentina en general y la bonaerense en particular, con Mar del Plata como símbolo de las vacaciones de verano, es uno de los paisajes más visitados por los turistas en los meses veraniegos de diciembre, enero y febrero.

Pero la montaña, en sus diversos puntos del país, magnetiza y atrae a cientos de miles de visitantes durante todo el año entre lugareños, nacionales y extranjeros. Y en el verano no es la excepción, porque en varios lugares, espejos de agua como ríos y lagunas se prestan para que parejas, amigos y familias se acerquen y disfruten de cada uno de los rincones y sus bellezas naturales que cada latitud argentina oferta.

En este sentido, Mendoza, la Patagonia, el noroeste y, sobre todo, Córdoba en este momento del año son destinos que siempre están en la agenda de las rutas a visitar por los turistas. En cada una de las mencionadas regiones y provincias, los destinos promocionados por vecinos y gobiernos son los más tradicionales y receptivos al turismo, pero muchos otros pasan desapercibidos y es ahí donde, según supo la Agencia Noticias Argentinas, Córdoba hizo foco para brindar más servicios que lleven cada vez a más turistas a explorar el territorio serrano.

Es así que la provincia de los cinco ríos creó, y antes del cierre del año 2025 presentó, una nueva ruta que por distintos caminos permite conocer lugares recónditos de su geografía. Se trata, ni más ni menos, de la denominada “Ruta del Motorhome”. La misma es una nueva propuesta destinada a quienes disfrutan del turismo en ruta y el contacto directo con el paisaje.

Alternativa para las vacaciones Foto: turismo Córdoba

“Ruta del Motorhome” en Córdoba

En diciembre, la provincia habilitó y dio a conocer los primeros diez puntos de asistencia de la “Ruta del Motorhome”, un corredor especialmente pensado para viajeros nómades en motorhomes y casas rodantes. Este nuevo circuito invita a descubrir destinos poco conocidos, atravesar paisajes serranos y pueblos con identidad propia, y viajar de manera más libre, planificada y sustentable.

De esta forma, la iniciativa busca fortalecer el turismo itinerante con servicios esenciales, seguros y gratuitos, distribuidos estratégicamente en distintas localidades cordobesas, que, además de acompañar el crecimiento del nicho viajero, impulsa a las economías regionales y diversifica la oferta turística más allá de los destinos tradicionales.

¿Qué servicios presta cada espacio de la “Ruta del Motorhome”?

Los puntos de descanso son 10 y cada uno de ellos cuenta con servicios gratuitos de:

Agua potable.

Carga de agua.

Descarga de aguas grises y negras.

Sectores señalizados y accesibles.

Ruta del Motorhome Foto: turismo Córdoba

¿Cuáles son los 10 puntos de la “Ruta del Motorhome” en Córdoba?

Almafuerte

Complejo Piedras Moras.

Comuna de Amboy

Plaza Vélez Sársfield.

Salsacate

Camping Municipal.

Miramar de Ansenuza

Frente a plaza Marchiquitos.

Villa Tulumba

Balneario Municipal.

Serrezuela

Polideportivo Municipal.

Achiras

Oficina de Turismo.

Los Reartes

Camping de Motorhome “Las Acacias”.

Río Cuarto

Camping Municipal Villa del Sol.

La Granja

Camping La Toma.

Diseñada con una mirada sostenible, la Ruta del Motorhome promueve un viaje responsable, ordenado y respetuoso del entorno, facilitando la correcta gestión de residuos y el uso consciente de los recursos.