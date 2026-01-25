Tilcara.

Vacacionar en Argentina tiene su encanto: desde cascadas escondidas en el medio de la cordillera, hasta playas inmensas llenas de arena, mar y aventuras extremas. Para aquellos amantes del aire libre lejos de las grandes ciudades, hay un pueblito en el norte que invita a quedarse, ya que regala postales de ensueño, trekking, aventura y muchos paisajes increíbles.

Estamos hablando de Tilcara, un pueblo ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca a 2.465 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra a 84 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy, capital provincial, y se accede por la Ruta Nacional 9, una de las principales vías de conexión de la región. Su importante flujo de turistas hace que sea un pueblo imperdible para recorrer la quebrada y disfrutar de sus paisajes y su patrimonio natural.

Tilcara. Foto: Instagram @yasyviajes

Trekking, historia y naturaleza: qué se puede hacer en Tilcara

Este destino, además de ser mundialmente conocido por su cultura, ofrece una amplia variedad de experiencias al aire libre, ya que, desde allí, parten sederos de trekking que atraviesan cerros y quebradas que están adaptados para realizar caminatas recreativas y travesías más exigentes.

De hecho, uno de los puntos más destacados es la Garganta del Diablo, famosa por su cascada y formaciones rocosas, ideal para quienes buscan un contacto cercano con la naturaleza. Además, el Río Grande permite realizar rafting y actividades acuáticas, especialmente durante el verano, cuando el caudal del río favorece los descensos guiados y añade un componente de adrenalina a la visita.

Pero Tilcara no solo atrae por su naturaleza. El Pucará de Tilcara, un antiguo asentamiento prehispánico, ofrece un recorrido histórico y vistas panorámicas del valle. La Plaza Coronel Manuel Álvarez Prado, la feria de artesanías y la Iglesia Nuestra Señora del Rosario reflejan la vida cotidiana y la identidad cultural del pueblo. Allí, los visitantes pueden curiosear en museos, asistir a peñas y disfrutar de toda la gastronomía regional, que incluye desde empanadas y tamales, hasta humita y sopa.

Tilcara se destaca como un destino integral para el llamado “turismo activo”, donde cada visitante puede disfrutar de la naturaleza, la cultura y la gastronomía en un solo viaje. Trekking, rafting, patrimonio histórico y sabores autóctonos hacen de este pueblo andino un lugar único en el norte argentino, ideal para quienes buscan escapadas dinámicas y memorables.