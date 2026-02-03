Un paraíso costero perfecto para jubilados que buscan descanso y calma:

Cuando cae el sol, Claromecó mantiene su esencia calma Foto: Instagram @claromecoarg

En el extremo sur de la Costa Atlántica bonaerense existe un destino que todavía resiste al turismo masivo. Con 25 kilómetros de playas amplias, un faro de 54 metros y una población estable muy reducida, Claromecó se volvió el refugio ideal para quienes desean descansar frente al mar sin multitudes ni ruidos.

Ubicado en el partido de Tres Arroyos, a unos 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este balneario mantiene un perfil sereno, familiar y descontracturado. No hay torres frente al mar ni playas colmadas: solo arena infinita, horizontes despejados y un ritmo de vida que invita a desconectar.

Incluso en plena temporada, Claromecó conserva una densidad moderada de visitantes, un privilegio cada vez más difícil de encontrar en la costa bonaerense.

El balneario bonaerense de 25 km de playas perfectas para quienes buscan tranquilidad Foto: Instagram @claromecoarg

Playas kilométricas y naturaleza en estado puro

El gran atractivo del balneario son sus extensísimas playas, algunas con sectores habilitados para vehículos, aunque regulados en la zona céntrica para preservar la convivencia. Esto permite recorrer tramos enormes casi sin gente, ideales para:

Caminatas largas

Pesca deportiva

Momentos de descanso sin barullo

Ratos de sombra, lectura y mate mirando el mar

El Arroyo Claromecó suma un diferencial al paisaje: un entorno rodeado de naturaleza donde se desarrollan paseos, espacios de recreación y miradores perfectos para disfrutar el atardecer.

Las propuestas al aire libre también incluyen travesías 4x4, excursiones guiadas, avistaje de aves y caminatas de reconocimiento de flora nativa, actividades que crecieron mucho en los últimos años.

El faro y clásicos imperdibles del recorrido

El Faro de Claromecó, con sus 54 metros de altura, es uno de los emblemas del balneario y una parada obligatoria. Desde los alrededores se obtiene una de las mejores vistas panorámicas de la costa.

Entre las excursiones favoritas también destacan:

El Caracolero

La Ex Escuela Agrícola

Ambos sitios combinan paisaje, historia local y el espíritu rural que acompaña a Claromecó.

Todo queda a distancias cortas, sin necesidad de traslados largos ni organización compleja, algo muy valorado por quienes eligen este destino para relajarse.

Ubicado en el partido de Tres Arroyos, a unos 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires Foto: Instagram @claromecoarg

Noches tranquilas, ambiente familiar y propuestas culturales

Cuando cae el sol, Claromecó mantiene su esencia calma, pero ofrece opciones para quienes quieren salir un rato. Hay:

Restaurantes, pubs y lugares bailables

Actividades y espacios pensados para niños y adolescentes

El Espacio de Arte Quelaromecó, con muestras y espectáculos

El paseo de artesanos en la plaza Luis Piedra Buena

El Paseo de Productores Locales, frente a la plaza central

Además, la oferta comercial es variada e incluye locales recreativos y sectores para chicos.

Cómo llegar a Claromecó desde Buenos Aires

El recorrido más habitual es:

Autopista Buenos Aires–La Plata

Ruta 2 hasta Azul

Empalme con Ruta Nacional 3 hacia el sur

Desde Tres Arroyos, conexión directa por Ruta Provincial 73, totalmente asfaltada y señalizada

El viaje total es de unos 560 km y suele demandar entre 6 y 7 horas, dependiendo del tránsito y las paradas.

En transporte público

Hay servicios de ómnibus de larga distancia que llegan hasta Tres Arroyos, donde parten micros regionales que completan el último tramo hasta Claromecó, especialmente reforzados durante el verano.