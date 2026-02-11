El mejor destino para jubilados Foto: Instagram @bombinhasbrasil

Brasil vuelve a captar la atención de los viajeros argentinos, aunque esta vez no por sus ciudades más famosas ni por playas colmadas de turistas. El interés crece por un destino del sur brasileño que, durante años, fue un secreto compartido por buzos y viajeros experimentados, pero que hoy se vuelve tendencia gracias a sus paisajes naturales, su clima templado y su tranquilidad. Un lugar perfecto para quienes buscan descansar sin multitudes: Bombinhas, en el estado de Santa Catarina.

Este rincón del sur de Brasil rompe con el imaginario tradicional. Lejos del bullicio de Río de Janeiro o del calor intenso del nordeste, Bombinhas ofrece playas cristalinas, naturaleza protegida y un ambiente sereno. Para muchos jubilados, se convierte en una alternativa ideal, tanto por su cercanía con Argentina como por su ritmo pausado, seguro y amigable.

¿Por qué Bombinhas es el destino más elegido por viajeros que buscan paz?

En los últimos meses, Bombinhas se transformó en uno de los destinos más buscados por quienes priorizan bienestar, accesibilidad y tranquilidad. A diferencia de otros puntos turísticos, este municipio mantiene un crecimiento controlado y conserva la esencia de un pueblo de playa: calles tranquilas, alojamientos familiares y una sensación de seguridad que resulta clave para los turistas mayores.

No hay grandes edificios, tráfico intenso ni ruidos excesivos. Lo que sí abunda es naturaleza en estado puro, caminatas suaves y paisajes que invitan a disfrutar sin apuro.

Un paraísimo de aguas cristalinas Foto: Instagram @bombinhasbrasil

Playas cristalinas y naturaleza protegida: el gran atractivo de Bombinhas

El color del mar es uno de sus principales diferenciales. Las playas Sepultura, Lagoinha y Prainha tienen aguas tan claras que permiten ver peces y formaciones rocosas desde la superficie. Esto se debe a que la zona forma parte de un área de preservación ambiental con regulaciones estrictas que mantienen el ecosistema prácticamente intacto.

Para jubilados que buscan disfrutar del mar sin olas fuertes, las bahías de Bombinhas ofrecen un escenario perfecto: aguas quietas, clima templado y fácil acceso desde la mayoría de las posadas.

Un destino pensado para descansar

Mientras otros lugares de Brasil se asocian con fiestas y vida nocturna, Bombinhas es exactamente lo contrario. Predomina un turismo familiar y relajado. Los días se pasan entre caminatas costeras, mercados locales y cenas tranquilas frente al mar. Las playas Bombas, Bombinhas Centro y Mariscal cuentan con servicios cómodos, senderos accesibles y propuestas gastronómicas variadas.

Además, la región está rodeada por la Mata Atlántica, uno de los biomas más biodiversos del planeta. Para quienes disfrutan de caminatas sencillas, existen senderos señalizados que conducen a miradores naturales como el famoso Morro do Macaco, con vistas panorámicas que sorprenden incluso a viajeros experimentados.

Dónde queda el paraísimo de Brasil Foto: Instagram @bombinhasbrasil

Cómo llegar desde Argentina

Otra gran ventaja es su cercanía. Desde Buenos Aires salen vuelos directos a Florianópolis, con una duración aproximada de dos horas. Desde allí, un traslado por ruta lleva entre una hora y media y dos horas hasta Bombinhas. Es común alquilar auto, pero también hay transfers y buses que facilitan el trayecto.

Precios más amigables y clima ideal

Si bien Brasil no es el destino más económico, Bombinhas suele ser más accesible que otros puntos masivos. Hay posadas, departamentos y hoteles boutique con tarifas moderadas, especialmente fuera de enero. La gastronomía local —basada en pescados y mariscos frescos— se destaca por su calidad y precios razonables.

La mejor época para visitar va de noviembre a marzo, aunque muchos jubilados prefieren noviembre, diciembre o marzo para evitar multitudes y disfrutar de un clima perfecto.