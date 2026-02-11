Esquel Foto: Instagram @viajestips

La ciudad de Esquel, en el corazón de la Patagonia chubutense, se prepara para vivir uno de los fines de semana largos más atractivos del año. De la mano de un acuerdo entre la Secretaría de Turismo local y diversos establecimientos hoteleros, se lanzó una promoción especial que permitirá alojarse tres noches pagando solo dos durante el fin de semana de Carnaval. La iniciativa busca atraer visitantes y revitalizar una temporada que comenzó con números por debajo de lo esperado, en parte afectada por los incendios forestales registrados en la región.

Un beneficio ideal para escaparse en Carnaval

La promo 3x2 estará disponible entre el 14 y el 17 de febrero e incluye hoteles de diferentes categorías, desde tres estrellas hasta un boutique. Según la web oficial de Esquel Turismo, ya confirmaron su participación los hoteles Tehuelche y Sol del Sur (3 estrellas), Residencial Ski y Sur Sur Patagónico (2 estrellas), además del hotel boutique Las Bayas Home Suites. En los próximos días podrían sumarse más establecimientos, lo que ampliaría aún más la oferta disponible.

Los turistas interesados pueden acceder al beneficio contactando directamente a cada alojamiento desde la página de la subsecretaría de Turismo de la ciudad. Para consultas telefónicas también está disponible el número 2945-52-9616.

Esquel está de cumpleaños Foto: Instagram @turismoesquelok

Expo Verano: seis días de fiesta y cultura patagónica

El fin de semana largo coincidirá con la tradicional Expo Verano, un evento que se realizará del 13 al 18 de febrero en el Gimnasio Municipal. Según adelantó la subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, la programación incluirá seis días de espectáculos con la participación diaria de ocho artistas locales. También habrá más de cien stands con artesanos y productores de Esquel, muestras culturales, actividades familiares y propuestas interactivas como visitas guiadas y una búsqueda del tesoro temática.

La feria será el puntapié inicial de una seguidilla de celebraciones que la ciudad prepara para recibir el 120° aniversario de su fundación.

Artistas nacionales llegan para el aniversario de Esquel

El cumpleaños de Esquel se celebrará entre el 23 y el 25 de febrero con artistas reconocidos a nivel nacional y diversas actividades culturales gratuitas.

El 23 de febrero será el turno del folklore, con presentaciones de Maggie Cullen, Yhosva Montoya, Mariano Godoy y el artista local Leo Miranda. Al día siguiente, la ciudad vibrará con el ritmo de Los Palmae y Q’Lokura, quienes llevarán cumbia santafesina y cuarteto al escenario principal.

La ciudad del sur que ofrece 3x2 en alojamiento Foto: Instagram @turismoesquelok

La noche previa al aniversario incluirá además un Telebingo Extraordinario solidario, cuyos fondos serán destinados a bomberos voluntarios y brigadistas que actualmente trabajan para contener los incendios forestales en los parques nacionales de Chubut.

El 25 de febrero se realizará el tradicional desfile cívico-militar, una muestra de talleres municipales y un cierre visual en La Cascada, con actividades libres y abiertas a todo público.

Un combo perfecto para turistas

Con una agenda repleta de cultura, música y actividades al aire libre, sumada a la tentadora promo 3x2 en alojamiento, Esquel se posiciona como uno de los destinos más atractivos para disfrutar del fin de semana largo de Carnaval en la Patagonia.