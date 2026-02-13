San Valentín gasolero para los amantes de viajar:

San Valentín, Día de los Enamorados, viajes, escapadas. Foto: Freepik

Con la llegada del Día de los Enamorados, muchas parejas buscan alternativas para salir de la rutina sin alejarse demasiado de la ciudad.

Las escapadas de fin de semana a pocos kilómetros de la Capital Federal se consolidan como la opción favorita para celebrar San Valentín, combinando naturaleza, gastronomía y relax. Es por eso que a continuación te contamos tres opciones económicas e ideales para agasajar a esa persona especial en tu vida.

San Valentín. Foto: Freepik

Tres destinos ideales para el fin de semana del Día de los Enamorados

Si sos amante de las escapadas, la plataforma Despegar detalló los costos para un viaje de tres días durante febrero, con precios expresados por persona y en base a hoteles de 3 estrellas:

Tigre, Luján y Tandil

-Tigre (La opción más económica): Ideal para quienes buscan el contacto directo con el agua y el Delta del Paraná, ofreciendo paseos en barco y cenas frente al río.

Delta, Tigre. Foto: Instagram @islacentenario

Precio: $301.864. Incluye alojamiento con desayuno, servicio de spa y jardín.

-Luján (Historia y campo): Combina valor histórico, turismo religioso y un entorno rural perfecto para un día tranquilo o una cena romántica.

Cortínez es una localidad argentina ubicada en el partido de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook / Cortinez, Pueblo De La Naturaleza.

Precio: $344.978. Contempla alojamiento con desayuno, sauna, zona de picnic, terraza y estacionamiento gratuito.

-Tandil (Sierras y relax): El refugio clásico para combinar naturaleza, caminatas por la sierra y visitas a los lagos.

Cerro Centinela. Foto: tandil.tur

Precio: $348.811. Incluye hospedaje con desayuno, piscina y gimnasio.



