Cavas Wine Lodge, en Mendoza. Foto: Turismo Luján de Cuyo.

Argentina volvió a destacarse en el mapa del turismo de lujo internacional. Dos hoteles ubicados en una misma provincia fueron seleccionados entre los mejores de Sudamérica por Fodor’s Travel, una de las guías de viajes más influyentes del mundo.

La distinción consolida a Mendoza como uno de los destinos más atractivos de la región de cara a 2026, no solo por su enogastronomía y paisajes, sino también por la calidad de su hotelería de alto nivel.

Mendoza, Argentina. Foto: Unsplash.

La provincia cuyana atraviesa un momento de fuerte visibilidad internacional. A las recomendaciones habituales por sus vinos, su cocina de autor y sus actividades al aire libre, se suma ahora el reconocimiento a dos alojamientos que ofrecen experiencias inmersivas ligadas al bienestar, la naturaleza y la cultura vitivinícola. Se trata del Suites SB Winemaker’s House & Spa y el Cavas Wine Lodge, ambos enclavados entre viñedos y montañas.

Los mejores hoteles de Sudamérica, según Fodor’s

Suites SB Winemaker’s House & Spa: lujo, bienestar y vino en Mendoza

Ubicado en Luján de Cuyo, el Suites SB Winemaker’s House & Spa fue destacado por Fodor’s como una auténtica “joya hotelera” que redefine el concepto de bienestar de lujo.

Suites SB Winemaker’s House & Spa, en Mendoza. Foto: Susana Balbo.

El proyecto fue impulsado por Susana Balbo, pionera de la enología argentina, y está concebido como un oasis exclusivo de solo siete suites, pensado para viajeros que buscan privacidad, calma y experiencias personalizadas.

El complejo combina gastronomía de primer nivel, espacios diseñados para el descanso y habitaciones equipadas con tecnología avanzada. Cada suite cuenta con saunas secos privados, baños de vapor y bañeras de inmersión reutilizadas a partir de antiguas vasijas de concreto, un guiño a la tradición vitivinícola local.

Uno de los grandes diferenciales del hotel es su propuesta de spa, que integra aromas de flores de uva y hierbas cosechadas en la propia finca. Los tratamientos incluyen masajes multisensoriales y rituales faciales orientados a la relajación profunda y la conexión con el entorno natural.

Suites SB Winemaker’s House & Spa, en Mendoza. Foto: Susana Balbo.

Desde Fodor’s señalaron que, tras una jornada intensa explorando los Andes, visitando bodegas o recorriendo el Parque General San Martín, este alojamiento se presenta como un refugio ideal para recuperar energías.

Cavas Wine Lodge: elegancia boutique entre viñedos

También en Luján de Cuyo, el Cavas Wine Lodge fue incluido en la lista por su propuesta de lujo boutique y su fuerte identidad enológica. Es el único hotel de Mendoza que forma parte de la exclusiva red Relais & Châteaux y cuenta con 17 suites independientes diseñadas con inspiración colonial.

Entre sus comodidades se destacan las minipiscinas privadas, terrazas con chimeneas para disfrutar de los atardeceres andinos y detalles pensados para el confort, como bolsas de agua caliente en la cama durante las noches frescas de montaña. Incluso, cada tarde se deja una nota con la hora exacta del amanecer para no perder el espectáculo natural.

Cavas Wine Lodge, en Mendoza. Foto: Turismo Luján de Cuyo.

El spa de estilo morisco ofrece experiencias de vinoterapia, incluyendo baños de Bonarda, además de catas guiadas, clases de asado y recorridos en bicicleta. Con todas las comidas incluidas y una ubicación cercana a restaurantes reconocidos, el lodge propone una experiencia integral sin necesidad de salir de la finca.

El reconocimiento de Fodor’s reafirma el posicionamiento de Mendoza como uno de los destinos más sofisticados de Sudamérica, donde el turismo de lujo se combina con identidad local, paisajes únicos y una hospitalidad de nivel internacional.