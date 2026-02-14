El local es producto del sueño de Franco Kalifon, quien lo denomina “fast good" Foto: Instagram @kalis.pizza

En pleno corazón del barrio de Núñez, en O’Higgins 3578, se encuentra Kalis Pizza, un pequeño local que en apenas un año se convirtió en un fenómeno gastronómico y que hoy figura entre las diez mejores pizzerías del mundo según la prestigiosa guía Time Out, ubicándose en el puesto número ocho del ranking global.

El reconocimiento no es casual. Kalis se destaca por su concepto minimalista: solo cuatro sabores, todos elaborados con ingredientes artesanales y un riguroso proceso que prioriza calidad y estandarización. La mozzarella, el pepperoni y hasta el helado soft del postre se elaboran en casa, mientras que el tomate que utilizan es pomodoro San Marzano con denominación de origen, importado directamente desde Italia.

La pizza de Kalis tiene aspecto de NY style Foto: Instagram @kalis.pizza

¿Cuánto sale comer en Kalis Pizza?

Los precios en Kalis son relativamente accesibles considerando su prestigio internacional, y varían según la porción que se elija.

Precio por porción

Según datos de Canal 26, una porción en Kalis cuesta aproximadamente $6.500. Este valor coincide con las experiencias de los clientes reflejadas en Restaurant Guru, donde se reportan consumos que oscilan entre $10.000 y $40.000 por persona, dependiendo de cuántas porciones pidan y si agregan el famoso helado soft.

Ejemplos de gasto real

Un usuario menciona haber pagado entre $30.000 y $40.000 por persona probando varias porciones y el helado de pistacho.

Otro visitante indica un ticket aproximado de $10.000 a $20.000 para una experiencia más simple, probablemente de una o dos porciones.

Este rango de precios convierte a Kalis en una propuesta que, si bien no es económica comparada con una pizza al paso tradicional, está muy alineada con la gastronomía contemporánea de alta calidad en Buenos Aires.

¿Qué se come en Kalis?

El menú, breve pero preciso, incluye solo cuatro opciones:

Cheese

Pepperoni con miel picante

Kalis , con burrata, pesto, parmesano y zest de limón

Rojita, inspirada en la pizza de cancha

Las porciones son grandes, estilo Nueva York, con masa fina y bordes aireados, servidas al paso y pensadas para comerse calientes y de pie.

Kalis tiene cuatro opciones de slices para elegir Foto: Instagram @kalis.pizza

¿Vale la pena el precio?

La respuesta del público es un sí casi unánime. La pizzería mantiene filas de varias decenas de metros incluso antes de abrir, y muchos clientes destacan que el sabor, la textura de la masa y la calidad de los ingredientes justifican tanto la espera como el precio.

Además, su producto artesanal, su carta acotada y su atención cercana forman parte de una experiencia que se aleja del concepto tradicional de pizzería. La precisión en cada detalle y el enfoque en un producto simple pero perfecto explican por qué Kalis logró catapultarse al podio internacional en tan poco tiempo.

Comer en Kalis Pizza cuesta entre $6.500 y $20.000 por persona si se consumen una o dos porciones, o entre $30.000 y $40.000 si se busca una experiencia más completa. Estos valores, sumados a la calidad del producto y a su reciente reconocimiento mundial, convierten a Kalis en uno de los locales gastronómicos imperdibles de Buenos Aires. Si te gusta la pizza y querés probar un fenómeno global nacido en Núñez, este es definitivamente el lugar.