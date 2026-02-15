La Fiesta de La Medialuna, en Mar del Plata. Foto: Facebook / La Fiesta de la Medialuna | Mejorada con IA.

Puerto de Palos sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria dentro del mapa gastronómico de Mar del Plata. En la tercera edición de la Fiesta de la Medialuna, realizada el sábado 7 de febrero, la firma fue distinguida con el premio a la “Mejor medialuna dulce de manteca de Mar del Plata”, un galardón que reafirma su perfil artesanal y su posicionamiento como marca local en expansión.

El premio no solo celebra la calidad del producto, sino también la historia de reconstrucción laboral que atraviesa a la empresa. Tras el cierre de la histórica panadería La Boston, varios de sus trabajadores encontraron una nueva oportunidad en Puerto de Palos, que decidió incorporar experiencia y oficio para fortalecer su área de panificación.

Medialunas de Puerto de Palos, en Mar del Plata. Foto: Instagram / puertodepalos.mdq.

Del restaurante a los grandes eventos

Puerto de Palos no limita su actividad al formato tradicional de restaurante. La empresa tiene a su cargo el servicio gastronómico del Casino Central y cuenta con un local consolidado en el Centro Comercial del Puerto. Sin embargo, uno de sus ejes de crecimiento más relevantes es la operación en eventos masivos.

En el caso de Bendu, espectáculo que reúne a más de 5.000 personas, la firma brinda el servicio integral de barras, con múltiples puntos de despacho y un sistema operativo diseñado para alto volumen de consumo. Allí, la empresa aporta camareras y camareros, runners, bartenders, supervisores y jefes de barra, además de encargarse del armado de estaciones, logística y sistemas de cobro.

Además, la empresa asume la producción de la comida destinada al staff artístico, elaborada en sus cocinas y restaurantes, con provisión específica para camarines y requerimientos técnicos.

Medialunas de Puerto de Palos, en Mar del Plata. Foto: Instagram / puertodepalos.mdq.

Mar del Plata logró la medialuna más grande del mundo y con récord de público

La tercera edición de la Fiesta de la Medialuna reunió a unas 30.000 personas en la Plaza 44 Héroes del ARA San Juan, en el sector de Punta Mogotes, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos y turísticos más convocantes de la temporada de verano en Mar del Plata.

Durante la jornada, la competencia por la mejor medialuna se convirtió en uno de los momentos más esperados por el público. Panaderías locales, establecimientos de distintas ciudades bonaerenses e incluso representantes de otras provincias participaron en la disputa por el reconocimiento a la mejor elaboración.

Medialunas de Puerto de Palos, en Mar del Plata. Foto: Instagram / puertodepalos.mdq.

Entre los ganadores sobresalieron:

La Espiga Dorada.

Puerto de Palos.

Via Appia.

Amara.

Artepan.

El Cóndor.

También tuvieron un lugar destacado los emprendimientos Sin TACC, como Todosintaccmdp, Tomasa y Yoda, que demostraron el crecimiento de la oferta sin gluten dentro del sector panadero.

Uno de los hitos más resonantes de la jornada fue la elaboración en vivo de la medialuna más grande del mundo. La pieza alcanzó 1,47 metros de largo y un peso de 6,200 kilos, convirtiéndose en símbolo de la celebración y en uno de los principales atractivos para el público, que se acercó masivamente para fotografiarse junto a la imponente creación.

Fiesta de la Medialuna en Mar del Plata. Foto: Facebook / La Fiesta de la Medialuna.

Desde la organización destacaron el impacto positivo del evento tanto en términos de identidad local como de movimiento económico, ya que la mayoría de los stands agotaron casi la totalidad de su stock antes de las 20 del domingo, reflejando la alta demanda y el fuerte interés del público por la propuesta.