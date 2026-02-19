Festival del asado en CABA Foto: Turismo Buenos Aires

Desde carnavales y celebraciones criollas hasta festivales gastronómicos y propuestas culturales. La agenda turística de la provincia de Buenos Aires para cerrar el mes de febrero ofrece alternativas para todos los gustos. Muchas actividades son al aire libre, con entrada gratuita y en distintos municipios.

Mientras el verano entra en su recta final, la semana del 19 al 26 de febrero llega con opciones para toda la familia: fiestas populares, eventos gastronómicos y espectáculos culturales que invitan a planear una escapada o una salida en familia o con amigos.

Qué hacer esta semana en Buenos Aires

Año Nuevo Chino 2026 – La Plata - 21 y 22 de febrero

El Caballo de Fuego será el animal del Nuevo Año Chino 2026. Foto: Freepik

Plaza Moreno volverá a ser el punto de encuentro para una de las celebraciones culturales más convocantes del verano. El Año Nuevo Chino reúne espectáculos, artes marciales, demostraciones culturales, gastronomía y la tradicional ceremonia del Clavado de Pupilas, un ritual que simboliza el inicio de un nuevo ciclo. La entrada es gratuita y atrae a visitantes de toda la región.

Además de la propuesta artística, el evento incluye puestos de comida, ferias temáticas y actividades para todas las edades. Es una oportunidad para conocer más sobre una comunidad con fuerte presencia en la ciudad, que cada año comparte sus tradiciones en un formato accesible y pensado para el espacio público.

31º Festival Mones Cazón, un Pueblo que Canta y Baila – Pehuajó - Viernes 20 y sábado 21 de febrero

Gaucho, folklore. Foto: Freepik

El clásico festival folklórico de Mones Cazón vuelve a reunir a vecinos, artistas regionales y visitantes en dos noches de música, peñas y danzas populares. Con entrada gratuita, la propuesta mantiene su identidad comunitaria y se consolida como uno de los encuentros culturales más representativos del distrito. El predio central se llena de ballets, espectáculos y ferias de artesanías.

Además de la programación artística, el festival ofrece una experiencia al aire libre que combina tradición, participación familiar y gastronomía local. Año tras año, la localidad fortalece su perfil turístico a partir de esta celebración, que genera un movimiento importante en la economía regional y en el intercambio cultural.

5º Fiesta Provincial del Cordero al Disco – Coronel Pringles (Indio Rico) - Sábado 21 de febrero

Indio Rico, uno de los pueblos turísticos de Coronel Pringles, celebra su ya reconocida Fiesta del Cordero al Disco. El evento reúne a vecinos y visitantes en torno a una propuesta gastronómica que destaca uno de los platos tradicionales de la región. Con entrada arancelada, incluye patio de comidas, música en vivo y actividades para toda la familia. Los menores de 12 años ingresan gratis.

La festividad también funciona como vidriera del turismo rural y la identidad local. Los productores, artesanos y emprendedores de la zona encuentran aquí un espacio para mostrar su trabajo, mientras que los visitantes disfrutan de una jornada que combina sabores regionales, espectáculos y un entorno natural característico del interior bonaerense.

Peatonal Gastronómica de Verano 2026 – Luján - Domingo 22 de febrero

Luján, el lugar para disfrutar de la mejor birra artesanal Foto: lavozdelujan

La propuesta gastronómica de Luján vuelve a instalarse en el centro de la ciudad con puestos de comida, música en vivo y feria artesanal. La peatonal habilita un recorrido pensado para disfrutar en familia, con opciones para todos los gustos y la posibilidad de probar productos locales en un entorno seguro y accesible.

Más allá de la oferta culinaria, el evento funciona como espacio de encuentro y paseo, especialmente durante los fines de semana de verano. Turistas que visitan la Basílica y vecinos de la zona lo incorporan como una parada ideal para cerrar la jornada con actividades culturales y aire libre.

Truck & Birra Park – Luján - Todos los viernes de febrero

Cervecería artesanal, cerveza

Todos los viernes de febrero, el Parque San Martín se transforma en un punto de reunión con food trucks, patio cervecero y shows en vivo. La propuesta combina gastronomía urbana con un ambiente relajado, lo que la convierte en una de las actividades preferidas para cerrar la semana.

Además de su atractivo gastronómico, el espacio genera un clima de encuentro que convoca a jóvenes y familias. La variedad de propuestas musicales y la posibilidad de disfrutar del parque suman un plus que refuerza la identidad cultural y recreativa de la ciudad.

Festival Encontrarte en Carnaval 2026 – Lobos - 21 y 22 febrero

El festival que combina carnaval y literatura Foto: infolobos

El Festival Encontrarte propone recorridos culturales por bibliotecas, un mercado artesanal y espectáculos al aire libre en distintos espacios del municipio. Es una actividad que combina arte, patrimonio y participación comunitaria, con un formato accesible para visitantes y vecinos.

Además de su programación artística, el evento busca fomentar la circulación por los espacios culturales locales y poner en valor la identidad de Lobos. El festival se convierte así en una excusa perfecta para recorrer la ciudad, conocer a sus artistas y disfrutar de propuestas variadas pensadas para distintos públicos.