Delicias sin gluten y lo mejor de la miel en Tandil:

Fiesta de la Miel. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Tandil se prepara para un fin de semana largo con propuestas gastronómicas abiertas al público y con entrada libre y gratuita. La agenda incluye la segunda edición de la Expo Sin Gluten y una nueva Fiesta de la Miel, dos eventos que apuntan a promover la producción local y generar actividades para toda la familia.

El primero de los encuentros será el sábado 23 de mayo, con una jornada enfocada en la alimentación sin TACC, impulsada junto a la comunidad celíaca local. La iniciativa busca instalar el tema en la agenda pública y acercar opciones accesibles para quienes requieren este tipo de dieta.

2da Expo Sin Gluten - Festival Sabores: qué es, fecha y cronograma de actividades

La Segunda Expo Sin Gluten: Festival Sabores se realizará en el Hotel Libertador (Mitre 545) entre las 10 y las 18. El evento reunirá a emprendedores, marcas y especialistas vinculados a la producción de alimentos aptos para celíacos.

Durante la jornada habrá talleres de cocina en vivo, donde se mostrarán recetas libres de gluten, además de charlas informativas orientadas a la concientización sobre la enfermedad celíaca y sus cuidados.

Expo Sin Gluten - Festival Sabores. Foto: Instagram @municipiodetandil

También se desplegarán stands de productos locales, con opciones dulces y saladas, y se realizarán sorteos entre los asistentes. La propuesta apunta a combinar información, consumo responsable y experiencias gastronómicas inclusivas.

Cómo llegar a la Expo Sin Gluten de Tandil desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Tandil se encuentra a unos 350 kilómetros. El acceso principal es por la Ruta Nacional 3 hasta Azul y luego por la Ruta Provincial 226, un recorrido que demanda entre 4 y 5 horas en auto. También hay servicios de micros diarios desde Retiro.

Al día siguiente, la actividad continuará con otro evento que pone en valor uno de los productos emblemáticos de la región: la miel.

2° Fiesta de la Miel: de qué trata, cuándo se realiza y grilla de actividades

El domingo 24 de mayo, desde las 11 hasta la tarde, se desarrollará la 2° Fiesta de la Miel en el sector del Murallón del Dique, dentro del Parque de la Industria y el Comercio. La actividad forma parte de la Semana de la Miel y busca fortalecer el consumo de este producto.

La celebración reunirá a productores locales organizados en el grupo de fraccionadores, que integran distintas firmas de la ciudad. Durante el día habrá stands de venta, propuestas gastronómicas y espacios educativos.

Uno de los principales atractivos será el espacio denominado “El camino de la miel”, donde los visitantes podrán conocer el proceso productivo, desde la colmena hasta el producto final. Incluso se exhibirá una colmena en vivo en un entorno controlado.

Fiesta de la Miel. Foto: Instagram @mieltandil

La agenda también prevé talleres de cocina, demostraciones técnicas y charlas sobre el sello de la miel tandilense, una iniciativa que busca garantizar estándares de calidad y reforzar la identidad productiva local.

Para los más chicos habrá juegos y actividades específicas, como talleres de velas, mientras que el cierre estará a cargo de artistas locales, con shows musicales al aire libre.

Cómo llegar a la Fiesta de la Miel de Tandil desde la Ciudad de Buenos Aires

El trayecto desde la Ciudad de Buenos Aires es el mismo que para la Expo Sin Gluten, con acceso principal por ruta. Una vez en Tandil, el Murallón del Dique se ubica a pocos minutos del centro y es uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad.

Ambos eventos configuran un fin de semana con fuerte impronta local, donde la gastronomía, la producción regional y las actividades al aire libre se combinan para ofrecer alternativas accesibles a vecinos y visitantes.