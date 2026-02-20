¿Cuáles son los mejores destinos para jubilados en Argentina? Foto: Imagen creada con IA

¿Qué necesita un destino para convertirse en el ideal para jubilados? Tranquilidad, buenos precios y comodidad en las instalaciones. Sin irse demasiado lejos, hay distintos puntos de Argentina que reúnen todas esas condiciones. Y aunque es difícil elegir solo algunos, en esta ocasión se destacan tres lugares que cumplen con todo.

Para quienes están planeando unas buenas vacaciones para disfrutar de la tercera edad, esta es una selección de algunos de los destinos más encantadores del país. ¿Lo más importante? Ofrecen el equilibrio justo entre movimiento y descanso, con paisajes únicos en la provincia de Buenos Aires, San Luis y Córdoba. Seguí leyendo para descubrirlos.

Los mejores destinos de Argentina para jubilados

Sierra de la Ventana, Buenos Aires

Ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, Sierra de la Ventana se presenta como un destino ideal para jubilados. Lejos del ruido de las grandes ciudades, esta región serrana combina paisajes imponentes, aire puro y una propuesta ideal para quienes buscan descanso, contacto con la naturaleza y experiencias culturales sin multitudes ni apuros.

Saldungaray. Foto: Turismo Tornquist

El sistema serrano se extiende a lo largo de unos 180 kilómetros y alcanza su punto más alto en el Cerro Tres Picos, con 1.239 metros de altura. A lo largo del recorrido, los visitantes encuentran senderos accesibles, miradores naturales y espacios pensados para disfrutar en pareja o en familia, con actividades que se adaptan a distintos ritmos y niveles de exigencia física.

Uno de los grandes atractivos de la zona es el Parque Provincial Ernesto Tornquist, donde se encuentra el famoso Cerro Ventana. Allí, el agua y el viento modelaron durante millones de años formaciones rocosas únicas, entre ellas el emblemático hueco natural en la cumbre que le da nombre a toda la región. Se trata de un paseo imperdible, ideal para quienes disfrutan de caminatas tranquilas en entornos de gran belleza.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

Gracias a su particular relieve y a un clima que incluso regala nevadas ocasionales, Sierra de la Ventana se convirtió en una verdadera isla de biodiversidad en medio de la llanura pampeana. En sus quebradas y elevaciones habitan especies únicas de flora y fauna, como la Iguana de Cobre y el Llantén o Pino Plateado, lo que la vuelve especialmente atractiva para amantes de la naturaleza y la observación de aves.

El costado histórico también ocupa un lugar central. Las formaciones rocosas dieron origen a numerosas cuevas y cavernas que sirvieron de refugio para los primeros habitantes de la región. En muchas de ellas aún se conservan pinturas rupestres, un testimonio fascinante del pasado que invita a recorrer la historia con calma y curiosidad.

Sierra de la Ventana, Buenos Aires. Foto: Instagram @turismosierradelaventana

Con una infraestructura turística pensada para el descanso, alojamientos confortables, gastronomía regional y un entorno seguro y apacible,Sierra de la Ventana se consolida como un destino ideal para jubilados que desean desconectarse, respirar aire puro y disfrutar de unas vacaciones tranquilas,rodeados de naturaleza y cultura.

Merlo, San Luis

Este destino pintoresco también supo ganarse el corazón de los mayores de 60 años con sus paisajes serranos, propuestas culturales y una atmósfera única que invita a bajar el ritmo, desconectar y disfrutar sin apuros.

Ubicada en el Valle del Conlara, a 190 kilómetros de la ciudad de San Luis y a unos 780 de la Ciudad de Buenos Aires, Villa de Merlo es famosa por su reconocido microclima y su entorno montañoso. La localidad ofrece una gran variedad de senderos naturales, arroyos, cascadas y miradores panorámicos, ideales para paseos tranquilos y al aire libre.

Merlo, San Luis. Foto: NA

Uno de sus grandes diferenciales es el clima: el ambiente es prácticamente seco y la temperatura media anual ronda los 20 °C. En verano, los registros suelen oscilar entre los 18 °C y los 33 °C, mientras que en invierno varían entre los 4 °C y los 17 °C, con la postal extra de las sierras ocasionalmente nevadas. El secreto de este microclima está en las Sierras de los Comechingones, que funcionan como una barrera natural frente a las corrientes de aire húmedas.

Además de su entorno natural, el centro de Merlo conserva un encanto especial. Sus calles tranquilas, plazas cuidadas y veredas arboladas invitan a caminar sin apuro, sentarse en un café o recorrer ferias de artesanos y pequeños comercios. Es un lugar ideal para quienes buscan descanso, buena gastronomía y espacios para socializar en un entorno relajado y seguro.

Merlo, San Luis. Foto: Instagram @merloturismosl

Para los jubilados, Merlo ofrece múltiples actividades pensadas para disfrutar con calma. Las caminatas suaves por parques y reservas naturales, los paseos por miradores accesibles como el Mirador del Sol o las visitas a balnearios tranquilos permiten conectar con la naturaleza sin grandes exigencias físicas. También hay excursiones cortas y recorridos panorámicos que se adaptan a distintos niveles de movilidad.

A esto se suma una agenda cultural y recreativa que incluye museos, centros culturales, espectáculos, talleres y encuentros sociales. Muchos jubilados eligen Merlo para pasar temporadas largas, aprovechar el aire puro, mantener una rutina activa pero relajada y compartir actividades en comunidad. En ese equilibrio entre descanso, naturaleza y vida social, la ciudad se consolida como uno de los destinos más elegidos para disfrutar plenamente esta etapa de la vida.

Merlo, San Luis. Foto: Canal26.com

Villa General Belgrano, Cordoba

Fundado en 1932 por inmigrantes alemanes, Villa General Belgrano conserva ese encanto europeo que se nota en cada detalle: desde sus casas con arquitectura alpina hasta sus calles que parecen sacadas de una postal.

Pero no es solo eso: su gastronomía centroeuropea y sus festivales, como la famosa Fiesta Nacional de la Cerveza, le dan un toque especial que atrae a turistas de todas las edades. Pero para quienes están en la etapa de la jubilación, este pueblo es un refugio ideal.

Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

Para disfrutar de este lugar, lo mejor es empezar por un paseo por el casco céntrico, donde la historia y la cultura se mezclan con el aroma del pan casero y el aire puro de las Sierras Chicas. Luego, visitar el Museo Histórico y Centro Cultural para conocer las raíces del lugar, y aventurarse en el Bosque de los Pioneros para disfrutar del canto de las aves y la belleza natural.

Además, la Reserva Natural Municipal invita a subir hasta el Cerro Mirador y maravillarse con vistas panorámicas que quitan el aliento. Los amantes del arte no pueden perderse el Paseo de las Esculturas, donde el talento local se muestra en cada obra. Y para cerrar el día, nada mejor que una pausa en Hebras Tortas y Té, una casa de té que conquista con sus panes artesanales y deliciosos panqueques.

Villa General Belgrano, Córdoba, Argentina. Instagram.

Cada persona que conoce Villa General Belgrano, coincide en que es mucho más que un destino turístico: es un lugar donde los jubilados encuentran paz, diversión y la posibilidad de disfrutar la vida a otro ritmo. Si estás buscando un plan que combine descanso, cultura y naturaleza, este pueblo cordobés es sin duda una apuesta segura para tu próxima escapada.