El río más transparente del mundo está en Sudamérica y deslumbra con su belleza:

Río Sucuri, el más transparente del mundo. Foto: Instagram @riosucuri

América Latina alberga maravillas naturales que cautivan a visitantes de todo el mundo, quienes llegan fascinados para conocerlas. Entre ellas se destaca un río que tiene una transparencia única a nivel mundial. Considerado uno de los ríos más cristalinos del planeta, este lugar se convierte en un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. ¿En qué país se encuentra?

El río más transparente del planeta Tierra está en América Latina: dónde queda

Se trata del río Sucuri ubicado en la región de Bonito, en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Esta zona es conocida por su biodiversidad, aguas cristalinas y actividades de ecoturismo. En cuanto a su nombre, hace referencia a su forma de serpiente que recuerda a una sucuri, una especie de anaconda.

Río Sucuri, el más transparente del mundo. Video Instagram @riosucuri

Las aguas poco profundas, tranquilas y cristalinas del río Sucuri provienen de manantiales naturales que cuentan con temperaturas estables de 25 °C. El suelo de los ríos está conformado por arena blanca y, afuera, el verde de la selva se encarga de darle un toque único al lugar.

El río más transparente del mundo. Foto: Instagram @riosucuri

El río más transparente del mundo: cómo se explica el color de su agua

La extraordinaria transparencia del río Sucuri se debe a su composición natural. El agua proviene de fuentes subterráneas, lo que garantiza su pureza. Pero además, las rocas calcáreas en la región actúan como un filtro natural, eliminando impurezas y sedimentos.

Río Sucuri. Foto Instagram @riosucuri

Es muy importante aclarar que la vegetación y fauna de esta área de América Latina están protegidas para reducir la contaminación. Gracias a las condiciones mencionadas, se puede observar el fondo del río con claridad, incluso a varios metros de profundidad.

Río Sucuri, el más transparente del mundo. Foto: Instagram @riosucuri

Según Tripadvisor, el río Sucuri es escenario de distintas atracciones para sus visitantes. Allí se puede realizar:

Snorkel: nadar en sus aguas cristalinas es como flotar en un acuario natural

Paseos en bote: para apreciar la belleza del entorno sin alterar el ecosistema

Senderismo ecológico: recorrer los alrededores del río permite disfrutar de la flora y fauna local

Río Sucuri. Foto Instagram @riosucuri

Más allá de ser un destino de ensueño que invita a relajarse, este río demuestra la increíble biodiversidad de Brasil y América Latina. En el lugar, se pueden observar peces de colores, plantas acuáticas y un entorno prácticamente intacto. El río Sucuri es una pieza que evidencia la importancia de conservar los ecosistemas para futuras generaciones.